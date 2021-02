Spotify: il primo podcast originale sarà dei The Jackal su Sanremo

Il podcast segna anche la prima volta in questo mondo per i The Jackal , la società di video produzione fondata a Napoli che in passato ha già collaborato con Sanremo, attraverso video e filmati divertenti. Prodotto da The Jackal per Spotify, in collaborazione con Show Reel Agency, il podcast si compone di 10 episodi , di cui i primi 4 saranno pubblicati giornalmente sulla piattaforma a partire dal 24 febbraio per raccontare alcuni dei momenti più divertenti delle passate edizioni del festival. Gli altri episodi, invece, seguiranno lo svolgersi della manifestazione canora. Come sempre i protagonisti assoluti saranno Ciro Priello, Claudia Napolitano, Gianluca Fru, Simone Ruzzo, Aurora Leone e Fabio Balsamo.

The Jackal, le loro parole

“Siamo entusiasti di realizzare assieme a Spotify il nostro primo podcast e orgogliosi di essere stati scelti per produrre il primo originale in assoluto in Italia. Sanremo rappresenta l’occasione perfetta per far evolvere ulteriormente la nostra proposta creativa tramite il format podcast e non vediamo l’ora di condividere uno show fantastico con il pubblico” ha raccontato Ciro Priello a Revenews. “Aspettavamo da tempo questo momento e adesso lo possiamo dire: anche in Italia arrivano i podcast originali di Spotify! Siamo molto felici di esordire legandoci al più grande e atteso spettacolo musicale italiano, qual è Sanremo, e di lavorare con dei fuoriclasse della comicità come i The Jackal” ha commentato Federica Tremolada, Managing Director Southern and Eastern Europe di Spotify. “Il mondo del podcasting ha vissuto nel 2020 una vera e propria esplosione grazie anche alla capacità dell’audio di connettersi con le persone nella loro dimensione più intima. – ha spiegato Tremolada – Noi, come Spotify, abbiamo colto questo fenomeno e investito con ancora più forza in un percorso che mira ad affermarci stabilmente come la prima e più innovativa piattaforma audio al mondo. Al momento, la piattaforma ha raggiunto i 2.2M di titoli podcast, di cui il 68% caricati nel solo 2020”.

Spotify e i podcast

Spotify sta puntando molto sui podcast e nei mesi scorsi ha già annunciato accordi con vari creator e personaggi celebri tra cui il principe Harry e la moglie Meghan Markle. I podcast dei due (ex) reali arriveranno sulla piattaforma nei prossimi mesi. Tra gli altri podcaster di Spotify ci sono anche Joe Rogan, Barack e Michelle Obama, Kim Kardashian West e la DC Comics.