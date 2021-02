Sanremo 2021, Orietta Berti canta Quando ti sei innamorato

Il palco più importante per celebrare i 55 anni di carriera. Orietta Berti vola al Festival di Sanremo col brano Quando ti sei innamorato e lo fa come portabandiera di

tanti colleghi e colleghe. Sottolinea che Sanremo arriva al momento giusto poiché è la grande occasione di cantare dal vivo e con una grande orchestra che in questo digiuno forzato diventa ancora più importante. Per lei sarà la dodicesima volta a Sanremo e ci è stata non solo come cantante, ha anche presentato Sanremo Giovani nel 1997 e Sanremo Notte nel 1999.



Quando è nata l’idea di andare a Sanremo?

E’ stata una cosa veloce, ci ha pensato Pasquale Mammaro, mio manger e amico, in una settimana. Eravamo entrambi a casa con l’influenza e, a distanza, ragionavamo sul fatto che il cofanetto in uscita che racconta la mia carriera conteneva anche degli inediti. Dopo quattro giorni Pasquale mi chiama e mi comunica che hanno scelto questa.

Quanto è difficile raccontare oggi l’amore che tutto corre sui social? L’amore è sempre lo stesso e cambiano solo le modalità o anche l’amore è cambiato?

L’amore in sé non cambia mai, certo che incontri che generano una passione che dura tutta una vita non ne esistono più o sono dei miracoli. Ma ci vuole qualcuno che lo racconti. Quando ho ascoltato due anni fa la canzone ho detto a Francesco Boccia, uno degli autori che sembrava la mia storia e lui ha replicato che la aveva scritta per lui. Del brano mi ha subito conquistato la musica.

La preoccupa un Ariston senza pubblico? E quella scala fa paura anche dopo 11 presenze?

La scala non la farò mai, l’ultima volta ero a presentarlo con Fabio Fazio e la serata finale sono scesa senza scarpe. Abbiamo approntato due arrangiamenti per utilizzare tutti i musicisti, uno considerava il pubblico il pubblico in sala. Ma ti assicuro che con l'emozione arriveremo in tutte le case.