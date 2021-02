È morto di Covid il cantautore Andrea Lo Vecchio

La collaborazione con Roberto Vecchioni e la nascita di “Luci a San Siro e Donna Felicità”

approfondimento

Dopo aver partecipato a numerosi concorsi, la carriera di Andrea Lo Vecchio cambia grazie all’incontro con Roberto Vecchioni. La collaborazione porterà alla scrittura del grande classico “Luci a San Siro” (dove Andrea Lo Vecchio ha curato la musica insieme a Giorgio Antola) e di altri numerosi brani come "Tu non meritavi una canzone", "Io non devo andare in via Ferrante Aporti", "Parabola", "Povero ragazzo" e "La leggenda di Olaf". Nel 1967 pubblica il primo album sempre in collaborazione con Roberto Vecchioni ma è come autore che viene apprezzato e cercato da numerosi artisti. Nel corso degli anni ha scritto per Gigliola Cinquetti, Michele, Lara Saint Paul e Santino Rocchetti. Per i Nuovi Angeli ha invece scritto come autore insieme a Roberto Vecchioni un altro grande classico come “Donna felicità”.