Giungla ci racconta il caos intorno a noi nel singolo Turbolence

La canzone parla di amore e delle difficoltà che comporta, è una metafora che l'artista ha scelto per rappresentare questa tappa inevitabile, raccontando di come le difficoltà affrontate si trasformino in risorse

“Turbulence” farà parte dell'EP di Giungla di prossima uscita per Factory Flaws.

La canzone parla di amore e delle difficoltà annesse, di quanto possa essere difficile talvolta attraversare e uscire dalle "turbolenze", metafora che l'artista ha scelto per rappresentare questa tappa inevitabile, raccontando di come le difficoltà affrontate si trasformino in risorse. La turbolenza riguarda tutte le cose intorno a noi che non possiamo controllare, ma di cui abbiamo bisogno. Parla anche di quanto mi manchi la vita là fuori, con i suoi alti e bassi - spiega GIUNGLA. - Quella che spesso sembra la parte più spaventosa di un'esperienza è solo una parte del viaggio. A volte devi attraversarla per continuare a volare.-

Dopo la copertina di Walk On The Ceiling, Turbulence è un altro close-up parte dell’opera dell’artista svedese Sophie Westerlind intitolata “Martina’s Flowers” (olio su tela, 50 x 40 cm, 2020) che andrà a comporre l’artwork del prossimo EP.





Giungla ha scelto questo quadro dai tratti carichi di materia e movimento dopo avere incontrato l'artista nel suo studio alla Giudecca di Venezia, colpita dalla storia che le ha raccontato: Sophie ha iniziato a dipingere fiori per la prima volta durante il lockdown, la lontananza dalla natura aveva trasformato un soggetto che tendiamo a dare per scontato in un oggetto importante. La pittrice le ha raccontato che "dipingerli in studio è stato come fare qualcosa di prezioso e segreto" e Giungla ha trovato un'analogia per l'attitudine con cui ha scritto la propria musica negli ultimi mesi.

GIUNGLA è Emanuela Drei, musicista di base a Milano. Unendo atmosfere elettroniche e chitarra elettrica, a tratti spigolosa e arrogante ma che sa anche sfociare in sonorità più dreamy, la sua musica è un alternative pop pieno di vita come la 'giungla' da cui ha preso il proprio nome. Dopo aver lavorato già lavorato con Luke Smith, produttore di Depeche Mode, Foals e Anna Of The North, questa volta è entrata in studio con Andrew Savours (My Bloody Valentine, The Kills, Goldfrapp, The Horrors). Il nuovo lavoro Turbulence è previsto per la primavera 2021 in uscita su Factory Flaws. Armata di sola chitarra elettrica, sampler e la propria voce si è fatta notare velocemente raccogliendo lodi internazionali e quasi un milione di ascolti. Ha diviso il palco con The xx, Foals, Grimes e Battles e ha partecipato ad alcuni tra i più importanti appuntamenti live: SXSW in Texas, Sziget Festival a Budapest e The Great Escape a Brighton.