Rolling Stone, 50 anni di magazine in un documentario

Ci sono la musica e la cultura pop degli ultimi 50 anni. Soprattutto, però, "Rolling Stone, Stories from the Edge", su Amazon Prime Video dal 18 febbraio, è un viaggio appassionante nella Storia americana degli ultimi 50 anni.

"Rolling Stone" è un’icona pop. Un magazine internazionale, che a ogni numero regala un viaggio nella cultura del nostro tempo. Nella Musica, innanzi tutto; poi nella Politica, nella Letteratura, nell’Arte. Ciò che è attuale, contemporaneo, trova casa in Rolling Stone, che da poco più di 50 anni (anno di fondazione 1967), racconta quello che si agita in giro per il mondo.

DIVISO IN 4 EPISODI, DAGLI ANNI '60 A OGGI

“Rolling Stone – Stories from The Edge”, diretto da Alex Gibney & Blair Foster, dal 18 febbraio su Amazon Prime Video, celebra la storia, i cambiamenti, le evoluzioni al passo coi tempi, di questa popolare e amatissima rivista, un punto di riferimento per chi vuole saperne di più, per chi fa della curiosità un suo faro.

Diviso in 4 episodi dagli anni ’60 a oggi, “Rolling Stone – Stories from The Edge”, ci riporta alla mente artisti che hanno fatto la storia della musica pop e rock, personaggi che - attraverso le loro hit o le loro imprese - sono entrati in maniera indelebile nelle nostre case: con i loro album, con i pezzi passati alla radio, con le loro storie di vita talvolta estrema. Lo stesso accade per le grandi firme del giornalismo e della letteratura, che hanno sempre seguito - nei loro testi - la stella Polare della musica.

50 ANNI DI MUSICA E DI STORIA AMERICANA

Nella versione originale a guidarci è la voce narrante di Jeff Daniels, lo stesso visto in The Martian e The Newsroom. Con lui, mentre scorrono le immagini del documentario, attraversiamo 50 anni di musica; ci addentriamo nelle pieghe della cronaca che diventa storia; approfondiamo i costumi e le tradizioni di quel grande Paese che si chiama America.