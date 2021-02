Le frequenze Indaco della musica in una playlist esclusiva

1 “Cold rain” - Albenati

Una pioggia fredda cade su di noi il paesaggio intorno ci appare desolato e l’umanità si ritrova ad affrontare un passaggio storico carico di incertezze ma la pioggia porta sempre vita ed un raggio di sole appare oltre le nuvole, segno di un nuovo inizio e di una rivoluzione.

https://open.spotify.com/track/49fkb1bOcorqNzjyW2vrQz?si=qSHV-mspTcCkOiHSXf86Ew

2 “Revelation night” - Albenati

Un viaggio notturno, siamo trasportati da una barca in mezzo all’oceano, da un’auto su di una lunga autostrada o viaggiamo semplicemente col pensiero. Il vento, la brezza sul nostro viso che ci accompagna nel viaggio, le onde che ci cullano ed una luce che è la nostra meta ci infonde serenità.

https://open.spotify.com/album/2CgDZWjSQuAsFE96QFEWlL?si=hXvPLJ4UQfit73UKrGOM9A

3 “Making love (The resumption)” - Benedetto

La danza e l’amore che si uniscono per celebrare la vita. Quando le circostanze della vita come il pregiudizio, la distanza le diversità o eventi catastrofici ci allontanano da ciò che è più naturale, il nostro istinto ci porta a danzare: entriamo in una dimensione sospesa che ci riporta alla vita.

https://open.spotify.com/track/27Df8xbtd7GLgazKekd1qI?si=tbb4JE-1T9eXlEOFMgApAQ

4 “The lazy song”- Bruno Mars

Arriva il carnevale è il periodo dell’anno in cui ci è concesso di sovvertire le regole, di scherzare di divertirsi e mai come in questo periodo i giovani ne sentono il bisogno. Abbiamo tutti la necessità di aprirci a pensieri allegri, cercare positività e trasmetterla agli altri, musica allegra che ci fa muovere, danzare, cantare in compagnia e scherzare con gli amici: un tuffo nella nostra giovinezza.

https://open.spotify.com/track/386RUes7n1uM1yfzgeUuwp?si=SCKdvI6hSLKUrf5O5hWjsg

5 “California dreamin’ ”- The Mamas & the Papas

Sognando la California in un giorno grigio. Quando siamo tristi la nostra immaginazione ci può portare al ricordo di giorni migliori, come l’immagine dell’assolata California che ha una luce speciale, avvolgente, calda e brillante: la forza del nostro pensiero ci riporta al benessere e alla vita.

https://open.spotify.com/track/4s6LhHAV5SEsOV0lC2tjvJ?si=7omd5hm9Si2KLWNdIU9HQQ

https://youtu.be/tNlwimUxUME

6 “Blame it on the boogie”- The Jacksons

Diamo la colpa al ballo se ci sentiamo così pieni di energia. Uno strepitoso Michael Jackson ci manda questo messaggio dal 1978 insieme ai suo fratelli, una straordinaria ed irripetibile band che ha sfornato brani allegri per decenni fino a quando Michael intraprendendo la carriera solista non ha raggiunto le vette più alte della musica pop lasciandoci messaggi di gioia, pace e amore.

https://open.spotify.com/track/3qI94hINNNeb4S7xQi18lS?si=PnfE2HQLTmGJdLSYYWPo6w

https://youtu.be/nqxVMLVe62U

7 “Whisper of a Thrill” - Thomas Newman

Con questa musica si può percepire tutta la bellezza della Natura in tutta la sua dolcezza, sapienza, armonia e colore: il sussurro di un brivido.

https://open.spotify.com/track/38xW89fkpu93ANDXO5SM78?si=f-PbGYSPQRm1M5uDVFbz2w

https://youtu.be/wdy4OEB9-po

8 “Visions of Gideon” - Sufjan Stevens

E’ in brano subacqueo ed etereo che ha lo stesso sapore di un ricordo ovattato e nostalgico, intangibile come se si stessero vivendo gli ultimi momenti con la persona amata uscendo dal proprio corpo. Dalla colonna sonora di “Call me by your name” di Luca Guadagnino

.

https://open.spotify.com/track/0SUDiaR0qm30fXVGPjPvRp?si=3YRMgmdSRsioV5Znzo-O5g

https://youtu.be/IDgR3FNlsUM

9 “Moon” - Malika Ayane

La luna è un elemento fondamentale nei luoghi di Indaco. L’osservazione, la magia.

Tutto si dipinge di un colore blu indaco da far apparire eterea ogni cosa.

Una polvere impalpabile si posa silenziosa sulla terra, sul fiume, sui nostri corpi.

https://open.spotify.com/track/29BrtevqV28wzwSaKN3rbG?si=-ZyLiFLSQ2y4lR5lkZOCmQ

https://youtu.be/kQ3PiUM3toc

“The Crisis“ - Ennio Morricone

Questo brano gira, interamente, sulla presenza di una nota sbagliata. Una nota che rappresenta un’imperfezione, che può sembrare un errore ma che, con il crescere della musica e con la melodia prodotta dagli altri strumenti, viene valorizzata e resa più dolce nella sua stonatura. Tutti noi siamo alla ricerca per ritrovare quella parte di noi stessi che reca quella stessa imperfezione, quella stessa nota sbagliata.

https://open.spotify.com/track/5qu9xgYAZ2JbDXqssUMP7N?si=Mls38wpRR4CgBzTLe1FcNQ

https://youtu.be/KkN3nM0yJd8