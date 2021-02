La Giostra gira intorno alla vita con Sabù Alaimo: il video

Il mio nome è Salvo Alaimo e la mia città Palermo. Palermo è stata da sempre la culla di questo mio sogno di diventare un bravo autore e cantautore. Ho sempre cercato di arricchirmi partecipando a tanti incontri formativi con autori influenti nella scena nazionale. Tra le scene palermitane ho messo su la mia band “Sabù e La Vigilia” con la quale abbiamo prodotto l’Album “Schemi” portando le nostre canzoni in tour per la Sicilia. Nel 2009, la band, con il brano “Meglio di Così”, entriamo a far parte della compilation Sanremo Web che raccoglie i migliori brani che hanno partecipato alle selezioni del Festival sezione Nuove proposte. Pochi anni dopo arriva il primo riconoscimento, infatti riesco a vincere il premio R.E.A. Radio e televisioni associate con il brano “L’Illusione”.



Nel 2013 il progetto da band si trasforma in solista e pubblico l’album “Logica

Egoistica”. Nel 2014 arriva “Petrolio” brano con il quale vengo scelto tra i 60 finalisti di Sanremo nuove proposte. Nell’inverno successivo apro le date siciliane dei Live di Luca Carboni. Il 2017 è l’anno di “Generazione Digitale” percorso che mi porta alla semifinale del concorso “1 Maggio Next”. Tra il 2018 e il 2019 ho la possibilità di portare in Tour la mia musica e di dividere il palco con artisti del calibro di Bianca Atzei e Frend De Palma. Nel 2020 si conclude una prima fase del mio percorso ricco di belle esperienze e delineo quello che sarà un nuovo progetto di scrittura, avvicinandomi molto al cantautorato vintage colorandolo di suoni nuovi. Il 15 Maggio esce il primo singolo “Star della provincia”. Nel 2021 firmo un contratto discografico con l’etichetta indipendente Carioca Records che pubblicherà “La Giostra”.



“La Giostra” è il modo di emozioni che vive dentro me, una “zona” dove le mie diverse personalità si incontrano e cercano un dialogo, dove i miei pensieri più intimi diventano musica e riescono a salire su sulla giostra delle mie sensazioni. Osservando a fondo dentro di me le scopro, per poi raccontare nella mia canzone i punti cardini dell’esistenza, tutto mi appare una sorta di Luna Park che si muove attraverso i suoi rumori, i suoi colori, la sua freneticità, condizionati e mossi

dall’energia del dolore e dell’amore, due aspetti diversi tra loro, ma legati in modo indissolubile. Nel brano canto che alla fine “Siamo l’energia dentro l’atmosfera, siamo sogni ribelli senza una barriera… meteoriti di emozioni, incastrati nei polmoni è una giostra tra il dolore e l’amore.” L’idea del videoclip, girato interamente a Palermo da Serafino Randazzo (Serafilms) nasce appunto dal dualismo di queste diverse personalità, due antagonisti che si muovono seguendo le proprie ragioni, e in questa follia io sono lo sguardo lucido che cerca di mettere un po’ di ordine. Ho cercato di interpretare un dissidio personale e collettivo, perché credo che ognuno di noi viva, in

qualche modo, dei contrasti interiori, che in fondo sono quelle emozioni che ci tengono svegli.