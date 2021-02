Negramaro, i primi a ripartire: ecco le date del tour 2021

Il "Contatto Tour" attraverserà l'Italia in autunno per un totale di 18 date e sarà preceduto da un evento speciale in streaming da Roma

2021, anno di ripartenza? Se lo aspetta l'intero mondo della cultura, dello spettacolo e della musica dal vivo. Tra i più pronti ed ottimisti ci sono sicuramente i Negramaro , i primi artisti italiani ad annunciare le date del “Contatto Tour 2021” che sarà inaugurato da uno speciale evento in streaming, in diretta esclusiva su LIVENow venerdì 19 marzo alle 21.

Lo show in streaming dal titolo "Primo Contatto" sarà un evento complementare a quello dal vivo, e permetterà ai fan di assistere ad un'esibizione speciale, unica nel suo genere. Il concerto sarà trasmesso su LIVENow in diretta dalla Lanterna, il nuovo spazio progettato da Massimiliano Fuksas a Roma, che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal vivo. Per quanto riguarda le date dei concerti live, saranno diciotto, in quindici città italiane: il 7 ottobre a Rimini, il 9 ottobre a Torino, il 12-13 ottobre a Roma, il 18 ottobre a Eboli, il 23 ottobre a Reggio Calabria, il 29-30 ottobre a Milano, il 5 novembre a Padova, il 9 novembre a Bologna, il 12 novembre ad Ancona, il 13 novembre a Perugia, il 16 novembre a Firenze, il 20 novembre a Mantova, il 23 novembre a Conegliano, il 26-27 novembre a Bari. I biglietti saranno in vendita a partire dal 9 febbraio alle 11 su tutte le abituali piattaforme ufficiali.