I Take That torneranno insieme? Gary Barlow risponde di si

I Take That torneranno insieme nella loro formazione originale. Lo sostiene Gary Barlow, uno dei tre cantanti rimasti - insieme a Mark Owen e Howard Donald - in quella che è una delle boyband più iconiche degli anni ’90 (La storia dei Take That tra "Just" e "Dance"). “Penso che succederà – ha rivelato il 50enne cantautore al podcast “How To Wow”, quando gli è stato chiesto che prospettive ci fossero per una possibile reunion dei Fab Five – e questa è una delle esperienze elettrizzanti di far parte di una band”. “Non sai quello che succederà da un disco all’altro ed è bello - ha poi aggiunto -. I Take That sono un rifugio sicuro, un posto dove tornare quando sei stato in giro a suonare per un po’ ed è ora di tornare a casa”.

L’annuncio di Robbie Williams leggi anche Robbie Williams al lavoro su una nuova canzone con Gary Barlow Dopo numerose indiscrezioni, era stato lo stesso Robbie Williams ad annunciare a maggio scorso sui social il ritorno nei Take That, avvenuto poi durante un concerto virtuale organizzato durante il lockdown. Il cantante, che ha avuto una brillante carriera solista dopo aver lasciato il gruppo, aveva poi rivelato a giugno che era al lavoro con Gary Barlow per scrivere nuove canzoni. Il cantautore ne aveva parlato all'Heart Evening Show di Mark Wright, sottolineando come da qualche settimana fosse in stretto contatto con il collega e membro dei Take That per scrivere alcuni nuovi brani: "Sì, torneremo di nuovo insieme io e i miei fratelli. Non so quando, ma lo faremo. Le canzoni che stiamo scrivendo sono decisamente più mature di quello che faccio di solito. Qualunque cosa io faccia e chiunque lo faccia sarà decisamente inaspettato". ROBBIE WILLIAMS, COME È CAMBIATO

La storia della boy band leggi anche Take That, la reunion di Williams, Owen, Barlow e Donald Il LIVEBLOG Cinque ragazzi che hanno rivoluzionato la musica negli anni ’90 dominando le classifiche di tutto il mondo. I Take That sono stati una delle formazioni più rivoluzionarie e amate dal pubblico a livello internazionale. La loro carriera inizia il 12 luglio 1991 con l’uscita del singolo d’esordio Do What U Like, il resto è storia. La grande affermazione mediatica arriva nell’estate del 1993 quando il brano Pray, secondo estratto dall’album Evrything Changes, si rivela un successo straordinario diventando il primo singolo dei dodici complessivi della band a raggiungere la prima posizione nella chart del Regno Unito. La canzone rimane stabile in vetta per ben quattro settimane venendo più di 430.000 copie in patria e conquistando anche due prestigiosi riconoscimenti ai BRIT Awards: British Single of the Year e British Video of the Year. Negli anni successivi i Take That continuano la loro corsa inarrestabile nell’Olimpo della musica regalando brani iconici come Back for Good e Sure e dando vita a una sfida musicale con i Backstreet Boys, diretti rivali proveniente dagli Stati Uniti d’America. TAKE THAT, LE 10 CANZONI PIÙ FAMOSE