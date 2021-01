Sanremo, l'Afi chiede al ministro Speranza un protocollo sicurezza

L’Associazione Fonografici Italiani si appella al ministro della Salute e al Comitato Tecnico Scientifico di intervenire quanto prima per definire le linee guida necessarie a garantire la sicurezza sanitaria del Festival. Intanto il Prefetto d’Imperia Alberto Intini ha dichiarato che in base all’attuale Dpcm, in vigore fino a 5 marzo, all’Ariston non potranno esserci spettatori.

L' AFI, l’Associazione Fonografici Italiani, ha formalmente domandato alle istituzioni un protocollo perché la prossima edizione del Festival di Sanremo - confermata tra i prossimi 2 e 6 marzo - possa svolgersi in sicurezza: “Chiediamo al ministro Speranza e al Comitato Tecnico Scientifico di intervenire quanto prima per definire le linee guida necessarie a garantire la sicurezza sanitaria del Festival di Sanremo”, ha spiegato in una nota il presidente di AFI Sergio Cerruti, “La scelta di confermare la kermesse per il prossimo mese di marzo, senza un chiaro protocollo, è eticamente sbagliata. Non si può rischiare con la salute delle persone.

approfondimento

Sanremo 2021, Amadeus: “Pubblico su nave da crociera? Idea concreta”

"Con una pandemia di questa portata - continua in una nota il presidente - sarebbe stato opportuno posticipare il Festival nei mesi estivi o a settembre, in considerazione del fatto che non sono state ancora individuate le procedure per garantire la salute di tutti gli artisti, degli operatori e del pubblico in sala. Che cosa succederebbe se un cantante si dovesse ammalare? Chi ne risponde? La Rai è un servizio pubblico e non può avere autonomia di scelta su una manifestazione come il Festival, durante una pandemia che, a marzo, non sarà finita, anzi già si teme la terza ondata".

Si pensi poi che lo spettacolo si terrà all'interno dell'Ariston, che è un teatro, non si capisce perché dovrebbe far eccezione rispetto alle regole previste a livello nazionale. Se è vero che il CTS può intervenire esclusivamente previa richiesta del Ministro, chiediamo a quest'ultimo di pronunciarsi quanto prima per definire delle regole certe".