Foo Fighters, festa di compleanno di Dave Grohl con Waiting on a War

Sulla scia di "No Son of Mine", la band di Seattle aggiunge un altro tassello di "Medicine at Midnight" (Roswell Records/RCA Records) col nuovo singolo già disponibile in digitale e da venerdì 22 gennaio in rotazione radiofonica

Il nuovo album “Medicine At Midnight”, in pre-order a questo link (https://foofighters.lnk.to/MedicineAtMidnight), uscirà il prossimo 5 febbraio in diverse versioni: digitale, CD e vinile. Prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent, “Medicine At Midnight” racchiude in 37 minuti 9 tracce. Si tratta del decimo disco della band che quest’anno ha festeggiato 25 anni di carriera costellata da dozzine di Grammy, numerosi premi, riconoscimenti e concerti in tutto il mondo. In netto contrasto con la dichiarazione «final f*ck you to 2020» che accompagnava “No Son of Mine”, “Waiting on a War” è invece una maestosa opera melodica con un crescendo continuo che esplode nel finale. Dave Grohl ha raccontato il personale aneddoto che l’ha ispirato per la canzone (testo in allegato). Il singolo è ha lui dedicato che proprio il 14 gennaio celebra il suo compleanno.

Questa sera, giovedì 14 gennaio, i Foo Fighters presenteranno in anteprima live “Waiting on a War” al Jimmy Kimmel Live!

Tracklist “Medicine At Midnight”

Making a Fire Shame Shame Cloudspotter Waiting on a War Medicine at Midnight No Son of Mine Holding Poison Chasing Birds Love Dies Young

I Foo Fighters sono Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee.