Paolo Belli, capodanno a Modena coi Nomadi, i MCR e tanti altri amici

Tutte è pronto per il Capodanno della via Emilia. Lo ospiterà Modena in più luoghi. Non ci sarà il pubblico, il covid non lo permette ( tutto sul coronavirus ), ma ci saranno tanti artisti e soprattutto molti invisibili della musica. Perché l'obiettivo è fare comunità in sicurezza, dare l'opportunità ad artisti e invisibili dello spettacolo di lavorare, accendere una luce sui luoghi della cultura chiusi per la pandemia, sentirsi vicini agli altri dalle proprie abitazioni. Per raggiungere lo scopo il progetto coinvolge sessanta artisti e musicisti, due conduttori e decine di tecnici e lavoratori dietro le quinte, il cui impegno corrisponde all'equivalente di un centinaio di giornate di lavoro. Sono sette i luoghi scelti per le riprese: il Teatro Pavarotti, il Palazzo dei Musei, la Ghirlandina, il 7B, il Palazzo Santa Margherita, l'Off – Centro Musica e il Baluardo. Conduttori della serata sono Andrea Barbi e Alessandro Iori. Paolo Belli con la sua band sarà in diretta, sarà lui a interagire col pubblico a casa che sceglierà di archiviare il 2020 ed entrare nel 2021. Questa lunga notte emiliana, promossa da Comune e Fondazione di Modena e realizzata da Studio’s con Trc, e con Radio Stella media partner, si potrà seguire sui canali tv di Trc digitale terrestre 11 e 15 e canale satellitare 518 di Sky e Tivù sat, ER24; in diretta streaming su www.studiosonline.it , www.modenaindiretta.it e www.gazzettadimodena.it ; potremo fare il conto alla rovescia anche sul profilo facebook Città di Modena e su quello di Paolo Belli mentre Radio Stella si collegherà e inviterà a lanciare messaggi social che saranno ripresi in diretta.

Paolo questa sera il capodanno si celebra alla vecchia, su un palco.

Sì e ne sono felicissimo. Al di là dei soldi è una questione di vita per chi fa questo mestiere.

Una rarità visto quello che stiamo vivendo.

Stasera godo, te lo dico apertamente. Potrò trascorrere qualche ora con la gente anche se solo in modo virtuale; ma parleremo con chi ci segue da casa che può interagire con noi.

Potrete portare i vostri famigliari a teatro?

Assolutamente no. Brinderò al mio rientro a casa, per fortuna non abito distante da Modena. Ma sono comunque felice perché sto con i miei musicisti, lavoriamo da trent'anni insieme. Mi amareggia solo il pensiero che un live vero è un'altra cosa, ora è previsto il distanziamento pure sul palco.

Diciamo che non è questa la natura della musica.

La musica è contatto, toccando le persone vengono le ispirazioni. Tu hai visto il mio spettacolo giusto?

Giusto.

La gag del sassofonista che se ne va è nata per caso in un live ed è entrata nel repertorio; quando parlo col pubblico e improvviso i miei ragazzi a loro volta improvvisano dietro di me con la musica: anche questa situazione è nata casualmente e ora è nello spettacolo. E' una forma di ispirazione diretta, empatica che utilizza anche Bruce Springsteen, con i dovuti distinguo ovviamente.

Dove consigli di fare il countdown?

Ovunque vogliate, le possibilità sono tante compreso il mio profilo facebook. Ma vi ricordo che sul canale 518 non ci saranno quei pochi secondi di ritardo e scoccherà la vera mezzanotte.

Solo tu e i tuoi ragazzi live?

Sì, gli altri hanno già registrato per questioni sempre di covid.

Cosa puoi anticipare sulla serata?

Nella prima parte verrà dato spazio agli invisibili e poi inizia il mio show che ci traghetterà verso l’anno nuovo. Ci tengo a sottolineare che tutti faremo il tampone, tutto avverrà in sicurezza.

Autocertificazione fatta?

Ovvio. E se mi fermano sarà emozionante scambiare gli auguri con chi, come me, stanotte lavora.

Come è stato creato il cast? Prevedi sorprese?

Guarda il cast lo ha scelto il Comune di Modena insieme a Studio's. Io ho chiamato alcuni amici tipo Nek che è di Sassuolo e Marco Masini, che spesso registra a Castelfranco Emilia, per inviare dei messaggi. Poi c'è la mia interazione quindi invito chi ci seguirà a mandare messaggi e foto.

Hai studiato una scaletta ad hoc?

Ho approntato una riduzione del mio concerto tradizionale con l'aggiunta di brani adatti al capodanno e omaggi ai miei maestri Domenico Modugno ed Enzo Jannacci. Mai come quest’anno credo sia giusto fare questi tributi.

Riesci ad andare in bicicletta?

Per fortuna sì comunque mi sono tutelato prendendo i rulli anche se sono noiosi.

Pensieri sul 2021?

In primis spero che riparta la categoria per continuare a far lavorare i miei musicisti e tutti gli invisibili della musica. Poi potrei fare un disco ma non in smart, la mia musica è condivisione e sudore. Ai primi di marzo spero di entrare in studio. Che per fortuna è a pochi chilometri da casa!