Zucchero, è uscito il video ufficiale di Wichita Lineman

D.O.C. Deluxe Edition, pubblicata l’11 dicembre 2020, è la riedizione dell’ultimo disco di inediti di una delle voci italiane più amate e popolari a livello mondiale, all’interno del progetto anche il brano September in duetto con Sting .

Chocabeck: il video di Zucchero per il decimo compleanno dell’album

approfondimento

Zucchero, un viaggio nella sua musica formato D.O.C. Deluxe

Nelle scorse settimane Adelmo Fornaciari, questo il nome all’anagrafe, ha festeggiato il decimo compleanno di Chocabeck esibendosi sulle note del brano Un soffio caldo, secondo singolo estratto dal disco.

L’album si rivelò un successo straordinario consegnando al cantautore ben cinque dischi di platino nel Bel paese grazie alla vendita di più di 300.000 copie, un disco d’oro in Austria e un disco di platino in Svizzera per aver rispettivamente venduto oltre 15.000 e 30.000 copie.