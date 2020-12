Bye Bye, l'istinto per la musica di Oscàr Anton

Il giovane cantautore parigino pubblica un brano in grado di evocare emozioni e sentimenti comuni a tutti e per questo profondamente pop

E’ bravo e anche bello, Oscàr Anton, francese di origini italiane che con “Bye Bye” fa il grande salto nella musica. Una canzone scritta al ritorno dalle vacanze, quando, con nostalgia, ci portiamo dentro il mood dell’estate ormai finita. Un brano in grado di evocare emozioni e sentimenti comuni a tutti e per questo profondamente pop.

Compositore, autore, polistrumentista, videomaker, nonostante la giovane età – soli 24 anni – Oscàr ha le idee molto chiare, la voglia e l’energia per provare ad andare lontano.

il remix di bob sinclar

La sua autonomia nel processo creativo gli ha permesso – anche in questo difficile anno condizionato dalla pandemia – di creare e produrre questo accattivante singolo, notato anche dal grande producer Bob Sinclar, connazionale di Oscàr, che ne ha già prodotto un remix.

Attivo sui social media, Oscàr Anton, è imprenditore di sé stesso. Ha dato vita a una sua etichetta, creando una serie di pack musicali per ogni mese dell'anno: EP musicali correlati da videoclip minimal ma molto espressivi.

un mix di attitudine alla musica e voce suadente

Disinvolto in ogni habitat musicale, questo affascinante cantautore parigino, ha studiato a lungo il pianoforte. La sua attitudine è saper volare agilmente di genere in genere, grazie alle ali sicure della melodia che è la sua firma riconoscibile e che dimostra come lui abbia un istinto naturale per le sette note.

Voce suadente e tono ammaliante, lo stile di Oscàr Anton cattura subito il pubblico: al termine dell’ascolto sarà difficile riuscire a dirgli “Bye Bye”.