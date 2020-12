Power è il nuovo singolo di Fabio D'Amato: il video

Il videoclip è stato girato in Indonesia e celebra la Natura in tutte le sue manifestazioni. E' introdotto da un testo originale dell'artista

“Power” è il mio nuovo singolo, negli stores digitali dal 15 dicembre; ha come protagonista la Natura, la sua forza e il suo potere, fonte di vita e di sostentamento per l'umanità e per le sue creature, ma che può arrivare a svelare delle facce terribili: il suo potere enorme può divenire, così, incontrollabile per l’uomo, distruggendo la stessa vita. L’ispirazione per il brano è arrivata naturalmente: stavo guardando un documentario, mi sono affacciato alla finestra di casa e ho percepito di fronte a me l’immensità della Natura, la sua forza, la sua bellezza, il suo potere su noi esseri umani, così mi sono messo di fronte al piano e sono uscite le prime note.



Il video è quasi un film, racconta il viaggio di un uomo alla ricerca di un contatto con l’essenza della Natura, vista nella sua massima espressione di forza ed energia, nel bene e nel “male”. Le riprese sono state realizzate in Indonesia dal talentuoso registra Doni Rawan, che ho conosciuto grazie ad alcuni lavori presenti in rete, dei video girati in Indonesia entro scenari naturali suggestivi e di grande impatto; ho voluto contattarlo, Doni ha ascoltato “Power” e lo ha colpito molto, tant’è che ha deciso di realizzarne il video: è stato bravissimo a cogliere tutti i messaggi e le sfumature del brano, per riversare completamente a sync le immagini sulle note.

Nel video è presente l’attore Agus Triawan che cerca di rappresentare l’essere umano di fronte al potere della Natura, l’uomo che interagisce con essa, ma che in fondo non può nulla contro di essa quando si ribella e mostra la sua potenza: la Natura può essere tanto dolce quanto aggressiva nei confronti degli esseri umani, non è domabile, non è controllabile.



Nel videoclip ci sono scene di forza bruta della Natura che ammonisce l’uomo e gli ricorda la propria forza, “Power”, ma anche che questo mondo andrebbe trattato meglio, con il massimo rispetto verso la vita, evitando così catastrofi.

(Fabio D’Amato - “Power”: https://song.link/it/i/1542997294)