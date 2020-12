BPM Concerti e Trident Music, a fronte del permanere dello stato di emergenza sanitaria, fanno slittare alla seconda metà dell'anno prossimo l’attesissimo tour del gruppo di Bergamo , programmato in origine per il prossimo febbraio

Un traguardo sognato, conquistato e meritato: la band rivelazione del 2020 aspetta i suoi numerosi fan nei palazzetti a settembre e ottobre 2021 con una nuova programmazione delle date comunicate in precedenza, alle quali sono stati aggiunti altri 5 show, dato che quasi tutti gli 8 concerti, originariamente programmati, sono attualmente sold out. Con tre eventi al Forum di Assago, due concerti al Palazzo dello Sport di Roma, la doppia data al Mandela Forum di Firenze e le nuove date di Eboli e Ancona, i Pinguini Tattici Nucleari si confermano una delle poche realtà musicali in grado di portare ai concerti decine di migliaia di persone, unite nell’abbraccio dello stesso ritornello.