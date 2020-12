Tini si conferma regina d'Argentina col singolo Tini Tini Tini

Quattordici brani trascinanti che uniscono una grande varietà di stili, suoni e ritmi al tocco personalissimo della cantante. TINI ha co-scritto tutte le canzoni presenti nel disco assieme ad un grande team di produttori e autori come Andres Torres e Mauricio Rengifo, entrambi premiati come “Produttori dell’Anno” ai Latin Grammy 2020.



Ad accompagnare l’uscita dell’album ci sarà il video del nuovo singolo “Te Olvidaré”, disponibile su YouTube dalle ore 23.00 di oggi (ora italiana) a questo link: https://youtu.be/wICMDTmLsHw.



Con l’uscita dell’album TINI terrà domani un meet and greet virtuale con i propri fan su QJAM e si esibirà in un concerto in streaming il 6 dicembre suClaro.com dalle ore 23:00 (ora italiana).



Caratterizzato da un attento lavoro musicale dal sound eterogeneo e fresco, “TINI TINI TINI” è un disco potente che arriva subito al cuore dei suoi ascoltatori e in grado di portare luce e positività in questo momento globale difficile e complesso. “Ho voluto inserire in questo disco un messaggio di libertà, senza condizionamenti o stereotipi – ecco perché ho sperimentato con vari generi musicali e sfaccettature artistiche. Mi sono sentita a mio agio nell’esprimere ciò che volevo in ogni brano”- racconta TINI.



Con le sue melodie incalzanti ed emozionanti che parlano dritto al cuore, “TINI TINI TINI” testimonia anche la crescita personale e l’evoluzione della popstar. L’artista argentina parla direttamente delle sue esperienze ai suoi fan, racconta di come bisogna accettare di non essere perfetti, incoraggiandoli a scoprire sé stessi e a seguire i propri sogni liberamente e con determinazione, imparando a fronteggiare le avversità che si incontrano sul proprio cammino.



TINI racconta: “Sperimentare, fare errori, cambiare e accettarsi sono stati passaggi fondamentali per crescere come persona e come artista. E’ importante non lasciarsi avvilire dal giudizio degli altri. Bisogna darsi da fare, creare, credere sempre in sé stessi perché tutti noi abbiamo uno scopo e degli obiettivi”.



L’album contiene anche le collaborazioni già pubblicate con alcuni dei più importanti artisti latini: ne sono un esempio “Un beso en Madrid” con Alejandro Sanz – che ha di recente vinto il premio ai Latin GRAMMY come “Record of the Year” – “Ella Dice” con KHEA, “Recuerdo” ft. Mau y Ricky,“Oye” ft. Sebastian Yatra, “22” ft. Greeicy, “Fresa” ft. Lalo Ebratt e “Duele” ft. John C.



TINI è l’artista argentina n.1 su Spotify e in radio. Ha accumulato oltre 3,5 miliardi di stream (tra audio e video) ad oggi e ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti latini. Ha tenuto tour in tutta l’America Latina e in Europa tra il 2019 e il 2020 con il suo “Quiero Volver” ed è stata uno dei giudici assieme ad Alejandro Sanz nell’ultima stagione di “La Voz (The Voice)” in Spagna.