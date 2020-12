Shonen Ciao, una raccolta di fumetti a ritmo di musica

SIO racconta come è nata l’idea di Shonen Ciao: "Ho visto che Scottecs Megazine (anch’esso edito da Shockdom, ndr) sta andando bene ormai da diversi anni in edicola, e ho pensato a una formula simile ma facendo disegnare gli altri! Ho coinvolto nel progetto sei autori italiani talentuosissimi nella realizzazione delle storie nella rivista, così adesso avrò la possibilità di leggere più cose loro. Shonen Ciao è una raccolta di fumetti che vanno bene per tutti, non abbiamo mai pensato a un target maschile o femminile, e non c’è un’età di riferimento. E anche se ci fosse… mai sottovalutare i bambini e la loro curiosità di leggere e scoprire sempre cose nuove! Ho già fra le mani il primo numero e mi piace sfogliarlo mentre ascolto queste tracce".



Snail’s House - Pixel Galaxy



C2C - Down The Road



空色デイズ (Sorairo Days) - Shoko Nakagawa



Dr. Wily Stage 1 - Capcom Sound Team





Chiara Zuliani

Brano scelto: SNACK (the snack that smiles back) di Shawn Wasabi (feat. Raychel Jay)

Davide “Dado” Caporali:



Brano scelto: Iron Man dei Black Sabbath



Eleonora Bruni:

Brano scelto: Onlywonder dei Frederic

Stefano Conte (The Sparker):



Brano scelto: Highway to Hell degli AC/DC



Ilaria Catalani:

Brano scelto: Chilly Down di Labyrinth (il film)



Davide Berardi (Daw):

Brano scelto: No one knows - Queens of the stone age