Maker Faire Rome - European Edition 2020 e le canzoni rivoluzionarie

Raccontare l’innovazione nella sua applicazione quotidiana, raccontare le ultime rivoluzioni nel making della musica, per renderle accessibili, per disegnarne la storia e metterle a disposizione di chiunque voglia, nella prima edizione completamente free della fiera internazionale dei makers. È questo l’obiettivo della Maker Music, diretta da Andrea Lai e Alex Braga, uno spazio virtuale unico e inedito in cui i sognatori e i talenti si mescolano e creano una magica alchimia. Un luogo in cui si imparerà e ci si divertirà ascoltando e vedendo nomi del calibro di: Max Casacci, Samuel, Boosta, Arisa, Boss Doms, Frankie Hi NRG, Coccoluto, Piotta, Riccardo Sinigallia, Andrea De Sica, Paola Maugeri, Clementino, Samuele Bersani, ENSI, Cristina Scabbia, Noyz Narcos, Francesca Michielin, Danno (Colle del Fomento), Vasco Brondi, Mace, Stefano Fontana, Saturnino, Cosmo e molti altri.

Musicista, giornalista, innovatore, dj, consulente discografico e designer di intrattenimento, Andrea Lai è stato protagonista dell’innovazione musicale italiana ed europea dagli anni Novanta a oggi.

Tha supreme

m12ano:

https://open.spotify.com/track/1AkuBv1KNXRwYbHX26CiQp?si=r0P68zcqSlGE6cmvu_x1ig

Wonderboy del momento, indubbiamente ha portato una bella dose di roba

storta nelle classifiche. Suoni e parole in code switching, da Fiumicino

con furore.

Nella scena il suo talento di produttore era conosciuto da anni (si, ha

iniziato veramente presto a produrre) è servito il suo album come

artista a lanciarlo nelle orecchie d'Italia



Coma Cose

Riserva Naturale:

https://open.spotify.com/track/6HRxQPbZwk87Lr1G80skqr?si=cAAcdvLbTb68oK0pe9DmXw

Cross fra rap e spoken un po' imbruttito. Fiore all'occhiello di Asian

Fake etichetta super profilera fra il Colosseo e la Madonnina.

Coma Cose innovano con un touch anni Novanta a cui però manca quel

qualcosa che non ti fa dire "ah ma questa è roba anni Novanta"



Cosmo

Quando ho Incontrato Te:

https://open.spotify.com/track/40ZQz5OjyeqmreeRmD3ctu?si=Kce4fP8kSbmbGye4YCfI-g

Il professore di Ivrea in fissa con il clubbing intenso e dalla

posizione sociale mai in fissa, anzi, critica.

Anche senza conoscere il suo pensiero interessante su un sacco di cose,

la sua musica si gode ben bene. Dance? Tropincatesimo? Marciotribale?

Non importa tanto il suono (che comunque spacca), quanto al spremuta di

cultura/e che c'è prima di arrivare a quel suono, quella musica.



DARRN

Tobiko:

https://open.spotify.com/track/4mFCtGA1J6mlWHrZpa2wCW?si=8SFRU0UnTtGah7zA289rQQ

Sono sicuramente sono post qualcosa. Post innovazione che assomiglia

alla svogliatezza, ma che non lo è? In tre dalla cameretta romana che

quasi sono una factory.

La produzione sa di internazionale e di romano, può essere ascoltate e

apprezzate ovunque nel mondo e mantiene un certo feel della Capitale. Il

genere, come sempre, sta nelle orecchie di chi ascolta.



Deriansky

Team Crociati:

https://open.spotify.com/track/3AVRanuLjpDbwQz7CX32AG?si=UWAZAtqTScyP41b46cskvQ

Usare quello che si ha per farci altro, fraintendendolo è il meccanismo

alla base vita della musica (e delle arti).

Deriansky fraintende un bel po', soprattutto fraintende il

contemporaneo. Il suono è dispettoso, sempre imprevisto, sempre gonfio

di mega bassi e lo stile è il rap lontano dalle classifiche.

Claustrofobia paradisiaca.



See Maw

Venerdì:

https://open.spotify.com/track/150kIFh6EYv0PFqzgiQNkZ?si=e9fN9_VMT3KYTZ0BxCepHw

Finalmente un bel disco cupo e solare, fatto di parole quotidiane e di

groove sereni. Ma niente di facile, e niente di scontato. Super soul

cantautorale che a volte diventa dance. C'è uno strano equilibrio di

cupezza e di luce in See Maw e così continui ad ascoltarlo per capire

come finisce, per capire se è un tipo depresso o allegro. Alla fine, il

disco finisce e lo riascolti.



Nava

Camera:

https://open.spotify.com/track/6XEjCN84lztTlalpIcu835?si=vmpW4txMQ-iAdm4E8E3tWg

Cuffie con ottimi bassi, un po' di tempo per stare soli con loro (non

ascoltateli in sottofondo) e... play.

Duo elettronico senza nessuna concessione al pop, ma con un grande gusto

per la forma canzone. Le canzoni elettroniche di due Ep e quale singolo

sono frutto di una visione affilata del suono e della direzione presa da

Nava



Nacho Tranquillo

Un altro post qualcosa, nella sua musica non si distingue il lato

ironico, della citazione, da quello serio, ma forse il lato ironico

addirittura non c'è.

Faceva wrestling e da lì si è portato appresso la maschera con la quale

presenta il suo frullato in libertà di musiche. Non sempre un fruttato

dal gusto equilibrato, ma sicuramente interessante.



Mudimbi

Je suis Désolé:

https://open.spotify.com/track/4QaGIdOocUGj3FSqoxza7e?si=RtsiXbGGRHmigSlPFgxRKQ

Bello bello bello Mudimbi, non sbaglia una parola, non concede un

centimetro in fatto di rime.

Rap da raconteur che riassume la capacità da raconteur di altre firme

italiane della parola, ma è tutto così fresco che non te ne accorgi.

Raccontatore innovatore intrattenitore è tornato da poco con il nuovo

album su Spotify e il disco scorre intelligente. Ottimo pop.



Subsonica

Tutti i miei Sbagli:

https://open.spotify.com/track/11BjkluAl7qEqueeZEVYOu?si=rA6XapjXTXCQ_hx-BPjbVg

Ad honorem, per tutto il loro percorso. Veterani innovatori

sopravvissuti al loro guardare avanti.

Tuti i miei Sbagli con Motta potrebbe essere la bonus track dell'MTV

Unplugged dei Nirvana per la drammaticità della versione e l'intensità