Boomdabash, Dont'worry: arriva il best of dei sogni L'intervista

La parola che più si addice ai Boomdabash è, a mio avviso, sparigliare. Perché senza tradire la loro anima sudista ogni volta che si presentano con qualcosa di nuovo lo fanno in modo identitario. Don’t worry (Best Of 2005-2020), non è una semplice raccolta, è la sintesi di 15 anni di carriera, di un percorso lungo e ricco di collaborazioni. Dont’ Worry la candido come canzone del Natale 2020. Questo Best of è un regalo ai fan perché avrebbero avuto tutto il tempo e il materiale per rilasciare un album di inediti. Molti glichiedevano come recuperare alcuni brani della loro storia che erano evaporati e così hanno deciso di mettere insieme tutte le richieste. Poi aggiungono, sorridendo, che di loro best of abusivi ne hanno trovato tanti nelle spiagge...alla fine i Boomdabash erano gli unici a non averlo ancora prodotto. Ed eccolo qui..



Partiamo dallo stimolo primigenio del best of.

La voglia che ci ha spinto a produrre questo best of è un regalo a chi ci ha seguito in questi 15 anni, che poi identificano la data della prima produzione, ma noi nasciamo nel 2000. E' una tracklist per regalare un viaggio musicale che tocca tutti i momenti clou della nostra storia. Vorremmo fosse di stimolo per un viaggio anche a chi ci ha incontrato da poco, quelli che ci hanno scoperto con i tormentoni: vogliamo fargli scoprire chi eravamo prima dei tormentoni.

Ci sono tre inediti, uno è Dont'Worry.

L’apripista è un pezzo diverso dalle classiche produzioni dei Boomdabash. E' un inno alla speranza, è facile associare Don’t Worry al periodo che stiamo vivendo ma a gennaio era già nel cassetto di produzione, poi tutto si è fermato. L'abbiamo scelto come singolo perché infonde speranza, invita a restare con la schiena dritta anche in questi momenti. Ci hanno sorpreso i feedback positivi avuti dagli amici che lo hanno ascoltato in anteprima perché ci amano ma sono molto più critici, a volte si allarmano se usciamo dal nostro solco. Stavolta abbianmo unito tutte le orecchie, anche le più diffidenti.

Che mi raccontate di Nun tenimme paura feat Franco Ricciardi?

E' un inedito al quale siamo particolarmente legati, scritto insieme a Franco Ricciardi, di cui siamo fan. E’ il primo pezzo davvero autobiografico. Nessuno ha mai saputo come sono cresciuti i Boomdabash, in che realtà sociale e culturale. Mette a nudo l’unico lato non ancora svelato nè dal palco né dai social. Contiene una apertura verso nuovi panorami musicali oltre alla voglia di dire chi siamo stati fuori dal palco.

Intanto pensate al tormentone dell'estate 2021 (il video di Karoke con Alessandra Amoroso è il più visto del 2020, ndr)?

Abbiamo tanti brani che sono lì a lievitare, la prossima estate puntiamo a un nuovo tormentone. Ma ora è presto per pensarci. Prima preoccupiamoci di uscire dal covid (tutto sul coronavirus) e riprogrammiamo il tour.

Quali sono le vostre paure?

L'idea di dover affrontare il momento in cui le luci del mainstream si spegneranno e la vita tornerà alla normalità. E' una visione pessimistica ma realistica. Noi stiamo portando avanti un sogno costruito da ragazzini, veniamo da situazioni umili e modeste: i Boomdabash sono stati costruiti mattone per mattone.

Il terzo inedito è Marco e Sara.

Come produzione musicale riporta ai primi Boomdabash con i suoi ritmi molto reggae, Giamaica e roots. E’ un ritorno all’attitudine degli inizi. Racconta di due ragazzi di paese che partono da un luogo di difficili prospettive ma con valori e sentimenti genuini; è una realtà che si riscontra in ogni luogo, ce ne sono ovunque di giovani con poche aspettative che cercano di andare avanti.

L'amicizia per Franco Ricciardi che radici ha?

Intanto è del Sud come i Boomdabash. Noi non ascoltiamo la musica ponendoci dei limiit, l’importante è che ci piaccia. Conosciamo Ricciardi dai suoi esordi, ne abbiamo seguito sia l’evoluzione artistica che umana. Essendo popolare come attitudine, uomo di quartiere come noi, era la voce perfetta quel brano. Che è tra i più amati da chi lo ha ascoltato in anteprima.

Restando a Napoli anche con Gigi D’Alessio siete fratelli.

E’ un amicone, ci sentiamo spesso. E’ un grandissimo musicista che sa scrivere e suonare, abbiamo fatto insieme il suo Mon Amour e speriamo di poterlo presentare al più presto dal vivo.