Louis Tomlinson, concerto in streaming per beneficenza: info e data

Un evento unico per i fan e per la sua crew in attesa del suo primo tour da solista, in programma nel 2021

Dopo Liam Payne e Niall Horan, anche Louis Tomlinson (FOTO) ha annunciato che sarà il protagonista di un concerto virtuale in programma il 12 dicembre 2020 sulla piattaforma Veeps. L’evento dell’ex One Direction si chiamerà “Louis Tomlinson Live from London” e rimarrà disponibile per le 28 ore successive per tutti coloro che hanno acquistato i biglietti. Per l’occasione l’artista donerà anche una somma di denaro alla sua troupe in tour, molti dei quali sono senza lavoro da marzo a causa della pandemia: "Ero incredibilmente preoccupato per loro e mi sentivo incredibilmente impotente, quindi volevo restituire qualcosa", ha detto al Telegraph. Sul palco darà vita ad uno spettacolo unico e canterà dal vivo i brani del suo album di debutto “Walls” uscito il 31 gennaio 2020. I biglietti sono stati messi in vendita sul sito ufficiale Veeps dalle ore 17.00 del 25 novembre 2020. Il prezzo è di 18,22 euro.

Lo scopo benefico del concerto di Louis Tomlinson e la partecipazione dei fan

“Sono molto emozionato di annunciare che ho riportato insieme la mia band e la mia crew per realizzare uno speciale concerto per voi che andrà live il 12 dicembre. Lo show supporta 5 importanti cause che mi stanno molto a cuore”, ha dichiarato Louis Tomlinson. Infatti i proventi delle vendite dei biglietti serviranno per sostenere 5 cause molto importanti per l’artista: FareShare, Crew Nation, Stagehand, Bluebell Wood Children’s Hospice e La crew di Louis. Inoltre chi ha acquistato il biglietto nelle prime 24 ore potrà partecipare allo show. L’iniziativa coinvolgerà solo alcuni fortunati che saranno scelti tra coloro che invieranno un video mentre cantano “Kill My Mind”. Le loro performance potrebbero essere trasmesse durante il concerto di Louis Tomlinson.

Il primo tour da solista nel 2021

Un’occasione anche per i fan italiani che attendevano di ascoltare dal vivo l’artista. Per l’ex One Direction (FOTO) erano in programma quattro date: l’11 marzo 2020 al Fabrique di Milano, che aveva fatto registrare il sold out da tempo, il 29 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), il 30 in piazza Grande a Palmanova (UD) e il 31 a Rock in Roma. Il concerto in programma a Sesto San Giovanni (Carroponte) il 29 luglio 2020 è stato posticipato al 5 febbraio 2021 presso il Fabrique di Milano, mentre tutte le altre date sono state annullate. Il 16 luglio 2020 il cantante ha annunciato le nuove date del tour, il suo primo da solista:

5 febbraio Milano, Italia

7 febbraio Parigi, Francia

9 febbraio Amsterdam, Olanda

10 febbraio Berlino, Germania

21 febbraio Stoccolma, Svezia

15 febbraio Londra, UK

16 febbraio Londra, UK

18 febbraio Manchester, UK

20 febbraio Glasgow, UK

21 febbraio Doncaster, UK

Da marzo a maggio sarà invece impegnato in una lunga serie di date negli Stati Uniti, mentre a maggio si sposterà in Centro e Sudamerica con ben quattro date in Messico. A giugno 2021 sarà il turno di Ucraina, Russia, Emirati Arabi, Indonesia, Giappone e Australia.