Covid, Nicola Piovani guarito dopo 5 settimane in ospedale

Il maestro Nicola Piovani è guarito dal Covid ( LO SPECIALE ) dopo aver trascorso cinque settimane di isolamento in ospedale. "A metà di ottobre sono stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid, con sintomi evidenti”, si legge in una nota della Siae. “Ora sono tornato a casa 'negativo', guarito e in buona forma”, spiega il direttore d’orchestra premio Oscar. Piovani ringrazia i medici, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico di Tor Vergata “che mi hanno curato con grande scrupolo e competenza. Ho visto come lavorano - dice - e questo ha aumentato il mio disprezzo per i negazionisti".

"Ho visto le difficoltà dei medici"

leggi anche

Nek ha lasciato l'ospedale, il video da casa

"Ho visto in quali difficoltà sono costretti a operare" i medici "per curare chi soffre, chi non respira", ha aggiunto Piovani. "Un ringraziamento speciale ai prof. William Arcese, Maria Teresa Voso e Gloria Pane". Si unisce al sollievo per la guarigione del maestro Piovani anche la Siae: "Sono felice di sapere che il Maestro Piovani è finalmente tornato a casa e che gode di buona salute", ha commentato il direttore generale Gaetano Blandini. "Da sempre al fianco della Società Italiana degli Autori ed Editori, è una colonna portante della musica e della cultura italiana. Faccio mie le sue parole di ringraziamento per i medici e per tutti coloro che sono quotidianamente in prima linea nella lotta contro il Coronavirus".