Kiss, speciale evento in streaming per Capodanno: info e prezzi

“E’ arrivato il tempo di salutare il 2020”, con questo slogan i Kiss hanno annunciato un grande evento in streaming per Capodanno. Un concerto per dire finalmente addio ad un anno caratterizzato dalla pandemia mondiale che ha costretto alla cancellazione degli spettacoli e obbligato le persone ad assistere alla musica dal vivo da casa. Un 2020 nefasto che i Kiss hanno deciso di chiudere con la speranza e con un concerto in grande stile in programma il 31 dicembre all’Atlantis di Dubai, hotel costruito sull’arcipelago artificiale emiratino delle Palm Islands. Lo show sarà ripreso in alta definizione da oltre 50 telecamere in 4k e che offriranno una “visuale a 360 gradi”. Paul Stanley ha raccontato com’è nata l’idea: “Sinceramente non ero interessato a uno show in streaming tipo quello fatto dal Troubadour di Los Angeles. Non che live del genere non siano belli, ma non sono delle cose da Kiss. Noi le cose o le facciamo bene o non le facciamo. E le dimensioni contano. Non si tratta, quindi, di reinventare la ruota, ma di assicurarsi che sia su una scala in grado di rendere giustizia non solo alla situazione che stiamo vivendo, ma anche alla gente che lo guarderà da casa”. Non si è badato a spese per il concerto con oltre un milione di dollari solo per lo spettacolo pirotecnico.