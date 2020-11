Arianna Ferrari declina l'amore nel singolo Biondina Sciocca: il video

Mi chiamo Arianna Ferrari, sono nata nel 1988 in un piccolo paese del Trentino, Cles! La mia è una famiglia di artigiani, dove l’arte è “scolpire” e io nel crescere ho capito quale fosse la mia: la musica che mi ha sempre attratta fin da bambina, ricordo che mio padre mi preparò la prima asta microfonica in legno con il manico di una vecchia scopa, dipingendola di rosa. A 14 anni incontro un chitarrista che mi sente cantare a

un festival e mi inserisce in una band pop/rock dove resto per un decennio. La passione cresce e decido di frequentare una nota accademia musicale di Milano, così con lo zainetto in spalla colmo delle preoccupazioni dei miei genitori, parto verso la metropoli. Inizia la mia gavetta esibendomi dal vivo proseguendo con numerosi progetti, ma non mi bastava mai quello che raggiungevo.



Feci un provino per una band di Milano che cercava una nuova frontwoman e andò bene! Girai l’Italia e non solo cantando anche all’estero. Procedeva tutto alla grande, e le esperienze che facevo, mi aiutavano a crescere e completarmi, cosa che cercavo di fare costantemente per farmi trovare pronta, qualora ce la facessi. Nel 2016 ho conosciuto Matteo Bianchi, il mio produttore che è anche un grande polistrumentista. Con la sua etichetta ha creduto da subito nelle mie capacità artistiche e umane. Spesso queste ultime vengono sottovalutate, infatti credo fermamente che non basti saper fare bene qualcosa, ma serva anche altro.



Nasce così il mio primo album “Hey Fill”! Abbiamo lavorato davvero tanto, finché il lockdown non ha fermato tutto, o quasi nel mio caso, infatti ho deciso di regalare la mia voce ogni sera alle 21 dal balcone di casa mia e in diretta Facebook, ottenendo tantissime approvazioni sia dal pubblico fatto di condomini, sia dal web. Da questa esperienza abbiamo realizzato un documentario Il Balcone di Arianna, vi consiglio di andare su Youtube a vedere cosa ho combinato di bello. Poi finalmente la situazione sanitaria si sblocca leggermente ed io, dopo il live sui balconi, comincio a fare degli eventi live a porte chiuse in diretta Facebook, per far conoscere i pezzi del mio album.



Non contenta, mi avvalgo della presenza di artisti italiani e internazionali tra questi Danilo Sacco, Roberto Ferrari, Esa, Giuseppe Fiori, Francesco Friggione, Papa Winnie, Sasha Torrisi, Daniele Groff, Marco Ligabue, Marco Masini, Fausto Leali e Gianluca Grignani, da non crederci ma Biondina Sciocca, l’ho cantata con quasi tutti loro, beh un’emozione incredibile, anche perché questo brano significa moltissimo per me e credo sia il mio portafortuna. Oggi qui potete vedere in anteprima il toccante videoclip per la regia di Paolo Agosta, mio manager e poliedrico artista! Biondina

sciocca è un pezzo che parla di ricordi ma soprattutto disperazione, ma vuole essere un inno di forza, il mio inno di forza! Credo che gli eventi della vita, belli e brutti, portino gli artisti a creare dei veri capolavori, non solo per composizione, ma per quella parte fondamentale che fa funzionare tutto alla grande, mi riferisco al cuore!