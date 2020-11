Chi è Il Tre, il rapper di "Te lo prometto"

Chi è Il Tre, il nome d’arte e il successo sul web

Il Tre è Guido Senia, rapper romano classe 1997 e vincitore del contest One Shot Game, primo approccio alla musica che gli ha permesso di farsi conoscere nell’ambiente. Il nome d’arte Il Tre è ispirato al numero dei componenti della sua famiglia, fondamentale per il suo successo: «Da quando i miei genitori hanno capito cosa voglio fare e come voglio farlo, mi lasciano molta libertà e di questo sono contento perché ai tempi della scuola non era così: a casa c’era un’aria pesante, mio padre era fissato con la scuola e avevo difficoltà a uscirne. Starei a casa fino a 50 anni. Fino a quando posso, me la godo». Nel 2018 ha pubblicato il mixtape “Cracovia Vol. 2” conquistando in meno di una settimana oltre 50mila download e 1 milione di stream. Un successo totale che viene confermato anche dal sold out delle copie fisiche. Il suo primo singolo è stato “Bella Guido”, canzone diventata virale su Spotify. Su YouTube ha ideato il format Real Talk, seguitissimo dai suoi fan e che ha superato i 3 milioni di views. L’interesse attorno al ragazzo ha attirato l’attenzione dell’Atlantic / Warner Music Italy che gli ha dato fiducia e soprattutto un contratto con la prima major discografica.

“Te lo prometto” ed Eminem come fonte d’ispirazione

Dopo la firma arriva subito il primo successo, “Te lo prometto”. Uscita nell’estate 2020 continua ancora oggi ad essere in classifica e tra le canzoni più ascoltate delle ultime settimane. Una canzone fresca e ritmata con un richiamo anche al funky ma che, allo stesso tempo, racconta uno spaccato di vita molto vicino ai ragazzi. In una recente intervista ha dichiarato: «Durante il lockdown ero alla ricerca di un brano da far uscire: ho scritto tutti i giorni in maniera costante, ma solo alla fine mi sono reso conto che Te lo prometto sarebbe stato il singolo giusto. Quando abbiamo ricominciato a uscire nel quartiere, ho riscoperto la bellezza di stare in piazza con il pallone, le piccole cose che avevo dimenticato». Tra le curiosità di Il Tre anche un look ispirato ad Eminem. Il 23enne è un grande fan del rapper americano ma dopo il lockdown era tornato moro. Aveva promesso però di ritornare presto al biondo delle origini (cosa subito avvenuta) perché Eminem è sempre stato la sua ispirazione.