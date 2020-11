Milano Music Week si accende, con Cara e Ghemon: il programma

Entra nel vivo la Milano Music Week con una speciale edizione online, riorganizzata per la situazione imposta dalla pandemia. Mai come quest’anno sarà un momento di condivisione e confronto, per contribuire alla ripartenza dell’intero settore e per riportare la musica al pubblico, unico vero destinatario del lavoro di questa importante filiera

La Milano Music Week non si arrende e se non è possibile, causa covid ( tutto sul coronavirus ), popolare i palchi, allora si occupa, nel vero senso della parola, l'online perché la musica ha imparato a viaggiare su più dimensioni. Tutti sono coinvolti, basta leggere i nomi di chi, a vario tittolo e in varie forme contribuirà a tenere alto il volume: Comune di Milano - Assessorato alla Cultura , FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), ASSOMUSICA (Associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo), con il supporto di SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e il patrocinio del MiBACT Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo . La missione è di offrire un programma di workshop, webinar e conferenze rivolto a coloro che lavorano nella filiera e a tutti gli amanti della musica con appositi focus sui futuri scenari del settore: live streaming, intelligenza artificiale, gaming, tecnologie dei diritti, copyright, pirateria, gender gap, management e talent scouting. Tutti temi che mirano a evidenziare il valore della musica in tutti i suoi aspetti e le figure professionali tradizionali ed emergenti dell’industria musicale. La MMW20 sarà protagonista fino a domenica 22 novembre con un palinsesto di eventi in streaming che potranno essere seguiti online sul nuovo canale ufficiale Youtube e sul sito www.milanomusicweek.it . Questa riorganizzazione in modalità digitale permetterà in un prossimo futuro di espandere la manifestazione in tutta Italia e all’estero, confermando la vocazione internazionale che MMW ha come obiettivo fin dalla sua nascita.

NUMERO UNO, etichetta discografica tra le più importanti per la storia della musica italiana, celebra oggi la sua rinascita: all’interno della Milano Music Week, martedì 17 novembre alle 17.15, il panel di presentazione, tra storia e futuro, con ospiti d’eccezione. Fondata nel 1969 da Giulio Rapetti (in arte Mogol), suo padre Mariano Repetti (in arte Calibi) e il produttore Alessandro Colombini, diventa presto un punto di riferimento per la discografia italiana, con un cast di cui negli anni hanno fatto parte nomi come PFM, Bruno Lauzi, Edoardo Bennato, Ivan Graziani, Eugenio Finardi e, soprattutto, Lucio Battisti, che pubblica per NUMERO UNO i suoi dischi a partire dal 1972.

Ore 18.30 | PANEL

Nameless Music Festival. Storia e progetti futuri.

SAE Institute ospita Alberto Fumagalli, fondatore/amministratore di Nameless Music Festival e docente del corso Music Business di SAE, per ripercorrere lo sviluppo del famoso Festival affermatosi negli anni come l’evento pop dance leader in Italia e come uno dei più importanti a livello internazionale.

by SAE INSTITUTE MILANO - NAMELESS MUSIC FESTIVAL

LIVE STREAMING SAE INSTITUTE

Ore 18.30 | SHOWCASE

Boosta | Torre Galfa

Uno speciale palinsesto firmato Billboard, media partner dell’iniziativa, proporrà al pubblico per tutta la settimana della musica un ricco programma di eventi fra panel al Rocket Milano e showcase con importanti artisti che si esibiranno in diretta streaming dai piani alti della suggestiva Torre Galfa. Martedì 17 novembre alle ore 18.30 l'appuntamento sarà con Boosta. Noto al grande pubblico per la sua militanza nei Subsonica, il poliedrico Boosta ha pubblicato da poco un album di solo pianoforte strumentale: Facile è un lavoro che rimette al centro il gusto per la pura composizione, l’esecuzione, la cura del suono

by BILLBOARD

PREMIERE STREAMING BILLBOARD

Ore 19.00 | INCONTRO CON ARTISTA

MMW incontra Neg Gen - Cara

Quest'anno "MMW incontra" presenta “MMW incontra New Gen”, una nuova versione del format a cura di Filippo Grondona, tra i conduttori radiofonici più giovani d'Italia. Martedì 17 novembre alle ore 19.00 l'appuntamento sarà con Cara che, dopo un 2020 ricco di soddisfazioni e traguardi, in seguito al successo del singolo "Le feste di Pablo" con Fedez (Disco di Platino con 20 mln di stream su Spotify) e a pochi mesi dall'uscita di "Lentamente", il 6 novembre ha pubblicato il suo primo ep ufficiale "99".

by MMW

LIVE STREAMING MMW

Ore 21.00 | INCONTRO

Memorie in FM. Quando nasce una Radio

Grazie a The Way Magazine, i grandi speaker delle radio nazionali raccontano i loro inizi al pubblico di Nolo. Presentano Christian D’Antonio di The Way Magazine e Petra Loreggian di RDS, intervengono Riccardo Poli (direttore di Radio Nolo), Marco Biondi (Be NEXT Music), Fabio Marelli (Discoradio – RDS), Alberto Nigro (Radio Popolare), Rosario Pellecchia (Radio 105).

by THE WAY MAGAZINE - RADIO NOLO

LIVE STREAMING dal LOBBY - RADIO NOLO

Ore 21.00 | FIABE

RODARI ROCKS feat. Alessio Bertallot

MMW20 non dimentica il pubblico dei più piccoli e ospiterà un’edizione speciale di “Rodari Rocks”, format nato nell'anno delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari. Nell’ambito della settimana della musica tutte le sere alle 21 Jack Jaselli, Alessio Bertallot, Anna Belle e molti altri racconteranno la fiaba della buona notte. Domenica 22 novembre sul canale Youtube ufficiale di Milano Music Week verranno trasmesse tutte le puntate del progetto ideato da Mimmi Maselli.

by SOUNDMARK

IN DIRETTA FACEBOOK DA SOUNDMARK