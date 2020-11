Dylan, un singolo che è una promessa: Non mi basta. Il video

“Non mi basta”, il mio nuovo singolo, è nato dopo la fine di una relazione, una dura separazione da una ragazza alla quale tenevo moltissimo che, dopo mesi di relazione, ha voluto di punto in bianco chiudere i rapporti senza nemmeno darmi una spiegazione, un motivo preciso. Ci ho messo giorni a realizzare, pensavo: "Ma com'è possibile? Davvero è finita in questo modo?". Non capivo cosa avessi fatto di male, cos’avessi sbagliato. Non capivo perché lei, che mi ha sempre dimostrato di essere presente e di volermi accanto, tutto d'un tratto, non mi volesse più. Poi, con il

passare del tempo, sono venuto a sapere che aveva un’altra persona, che si stava frequentando con un altro ragazzo. ”Sono caduto a terra come vetro” ed è proprio così che inizia la canzone, esattamente come mi sono sentito in quel periodo. Fragile come vetro. Mi sono diviso in mille pezzi. Pensavo a come passavamo le giornate insieme ed a quanto, almeno apparentemente, stavamo bene. Il mondo sembrava nostro. Ma tutto è svanito e come autodifesa ho fatto svanire i suoi ricordi. Li ho fatti diventare cenere.



L’altro ragazzo dopo mesi l'ha lasciata in un modo simile a come aveva fatto lei con me. Le aveva fatto del male, l’aveva ferita. Tutto questo non mi sembrava normale. Io le avrei dato il mondo, ma lei ha scelto di stare con una persona che alla ne l’ha fatta soffrire. Certo, ovviamente non poteva saperlo a priori, ma nella mia rabbia, ho voluto mettere nel pezzo questo concetto di karma. C'erano alcuni giorni in cui riuscivo a mangiare e mi sfogavo con carta e penna, scrivendo. Ho messo nel brano i miei pensieri, le mie domande, le mie paure ma soprattutto, tutte le emozioni che provavo in quel momento. Mi sentivo oppresso. Molti mi chiedevano come mai fosse finita, cosa fosse successo. E io mi sentivo come dentro una morsa. Mi sembrava di essere in mezzo a due pareti che si stringevano sempre di più e mi lasciavano da solo, al buio. Mi chiedevo come stesse lei, quando stava con me e nel frattempo usciva, si frequentava con quest altro ragazzo.



Come fa una persona a tradire? Come fa una persona a prendere così tanto in giro un'altra che la ama? Alla fine ho lasciato intendere che ne sono uscito e che

non sto più male per la nostra storia. Non mi bastava più quell'amore che speravo tornasse, volevo di più, volevo di più per me. E fortunatamente ho trovato tutto quello che ho sempre desiderato nella e con la mia fidanzata attuale. La ragazza che è accanto a me ora, che non c’entra nulla con "Non mi basta".