L'elettronica del deserto di Courrier Sud

Per quaranta giorni Dio ha resistito, nel deserto, alle tentazioni del Maligno. Il capitano Drogo ha sacrificato la sua vita al deserto nel capolavoro di Dino Buzzati. Bernardo Bertolucci ci ha offerto un té nel deserto. Ciò che rende bello il deserto è che da qualche parte vi è nascosto un pozzo ha scritto Antoine de Saint-Exupery, da un cui romanzo ha preso il nome Rayane Kara, un artista francese cresciuto in Marocco che ha sposato l'elettronica come Courrier Sud. In questa stagione dominata da una influenza che ha mostrato tutte le nostre debolezze quando già eravamo pronti ad andare su Marte, che ha sostituto l'abbraccio con la diffidenza, Courrier Sud si prepara a tentarci dal deserto. Lì, protetto dalle pareti azzurre del Tafraute, vuole fare un concerto. Mi ricorda un po' Jean-Michel Jarre, visionario, geniale, luminoso che è riuscito ad accendere con la sua bombola d'Oxygène inesauribile gli angoli più irraggiungibili del mondo. Per un artista, sia chiaro.