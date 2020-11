Lucio Dalla, arriva il video di "Futura"

A quarant’anni dall’uscita dell’album “Dalla”, sarà pubblicata la riedizione “Legacy” di uno dei dischi fondamentali nella carriera di Lucio Dalla (FOTO). Per l’occasione è stato presentato anche il video di “Futura” annunciato in una videoconferenza che ha visto la partecipazione del chitarrista Ricky Portera, il fonico Maurizio Biancani, la fotografa Camilla Ferrari, il regista Giacomo Triglia e il giornalista Marino Bartoletti, coordinati da John Vignola, che ha curato i testi del libretto del cofanetto. Presente anche Daniele Caracchi, uno dei curatori del patrimonio musicale di Lucio Dalla. Per il lancio dell’album "Dalla - 40th anniversary" è stato pubblicato il video di “Futura”, sceneggiato e diretto da Giacomo Triglia.

Lo stesso regista ha raccontato la nascita del videoclip spiegando che la prima stesura della sceneggiatura seguiva fedelmente la narrazione della canzone, ed era ambientato a Berlino. Il cambio di location è a avvenuto a causa delle complicazioni Covid che “ci hanno prima costretti a rimandare l'inizio delle riprese, che era previsto per marzo scorso, e poi a ripensare radicalmente la storia, per poter girare un video - come abbiamo fatto in agosto - rispettando i distanziamenti del caso. Oggi il video, il cui soggetto è di Rachele Dottori, racconta la storia di Futura, la figlia della coppia della canzone, attraverso gli occhi del suo compagno". A Sky Tg24 ha dichiarato: "Dalla era quasi un regista e uno sceneggiatore. E’ impegnativo scrivere qualcosa che già è rappresentativo per l’ascoltatore. Quindi la mia storia narra di Futura diventata grande e arrivata in Italia in un piccolo paesino del bolognese".