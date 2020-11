Chi è DaBaby, il rapper americano con tre album di successo in un anno

DaBaby è tra i rapper più ascoltati negli Stati Uniti d’America e ora è pronto a conquistare il mondo. Jonathan Lyndale Kirk, questo il suo vero nome all’anagrafe, è nato a Cleveland il 22 dicembre 1991. Da piccolo ha lasciato l’Ohio per trasferirsi in Carolina del Nord ed è così cresciuto a Charlotte insieme alla famiglia. Si è diplomato nel 2010 e nell’arco di tutta la sua adolescenza ha mostrato una sfrenata passione per la musica, ma il suo primo brano è arrivato soltanto nel 2015: con il mixtape “Nonfiction” il cantante afroamericano ha iniziato la propria carriera, anche se il grande successo è arrivato soltanto qualche anno dopo. Candidato a cinque MTV Video Music Awards nelle categorie miglior video rap, miglior fotografia, miglior coreografia, miglior canzone dell’estate e artista dell’anno, è tra gli artisti che si esibiranno agli MTV EMA 2020.

La carriera di DaBaby: dagli esordi al successo di “Rockstar”

Il 1° marzo 2019 ha pubblicato l’album “Baby on Baby” con la Interscope Records, primo di una lunga serie di successi, con la conquista del disco d’oro negli Stati Uniti. In quell’occasione aveva collaborato con artisti del calibro di Offset e Rich the Kid, facendosi subito apprezzare per la qualità della sua musica, estremamente orecchiabile e coinvolgente. DaBaby è stato instancabile negli ultimi due anni, non si è adagiato sugli allori dopo il primo successo e nel settembre 2019 ha pubblicato il secondo album. “Kirk”, proprio come il suo cognome, lo ha spedito in testa alla Billboard 200, facendolo sfondare definitivamente.

Tutto il mondo ha imparato a conoscerlo durante il lockdown della scorsa primavera: il 17 aprile è uscito il suo terzo album “Blame It On Baby” che gli ha assicurato una notorietà globale, in particolar modo con il singolo “Rockstar”, diventata una vera e propria hit negli ultimi mesi. I featuring con Post Malone, Future, Roddy Ricch, Quavo e Megan Thee Stallion dimostrano quanto questo cantante sia apprezzato dai propri colleghi.

Il nome d’arte, il seguito su Instagram e le controversie

Amatissimo tra i giovani, DaBaby è seguito sul suo account ufficiale Instagram da oltre 15 milioni di follower. DaBaby non è sempre stato il suo nome d’arte, agli esordi era infatti noto come Baby Jesus (Piccolo Gesù). Un personaggio che attira l’attenzione nonostante le numerose controversie che lo vedono coinvolto. Nel 2019 è stato coinvolto in una sparatoria, mentre ad inizio 2020 è stato arrestato in relazione a un’indagine per rapina, infine durante il tour “Up Close N Personal”, DaBaby ha picchiato una fan mentre si recava sul palco. L’artista ha poi pubblicato un video su Instagram per scusarsi dell’accaduto.