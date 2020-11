Loredana Errore festeggia i 10 anni di carriera con Torniamo a Casa

Ciao a tutti, sono felicissima di festeggiare con voi i miei dieci anni di carriera con questa speciale anteprima su Sky TG24. Il mio terzo singolo Torniamo a casa è scritto da Stefano Paviani e composto e prodotto da Riccardo Quagliato, un brano rock che celebra la vita in casa. A casa si ci ritrova in compagnia di se stessi, della persona amata, della famiglia, di tutto quello che hai creato con amore, il nido fonte di ritrovo, riparo, calura, affetto, amore unico e speciale. Nel brano vengono trattati temi e valori importanti come la capacità di imparare a stare da soli, riflettere di più prima di parlare perché le parole sono importanti e non vengono usate solo per veicolare verità, ma a volte possono ferire crudelmente, così da sfociare nell’odio. Questa canzone, quindi, se vogliamo invita a migliorarsi partendo da se stessi e scegliendo per la propria vita gli ingredienti per essere veri e autentici.



Quando ti trovi a dover affrontare problemi più grandi di te inizi a dare una grandissima importanza anche alle piccole cose. Per me è bello anche andare a fare la spesa, lo vedo come atto preparatorio al ritorno a casa. Ti rendi conto di come tutto sia interessante e di come diventa fondamentale avere un nido neutrale, dove io personalmente mi lascio andare alla mia spiritualità, abbandonando sulla porta i pensieri negativi, un po’ come se ci fosse un bodyguard all’ingresso che fa passare solo energia positiva. Come location per il video è stato scelto il casale “La Finestra sul Fiume”, circondato da un paesaggio fiabesco sulle rive del fiume Mincio, in provincia di Verona. Il regista Nicolò Novali (Studio Invert) ha girato il video tra la casa e l’esterno. Ho avuto la possibilità di mettere a tacere tutti i miei piccoli limiti dopo l’incidente, ho sentito le mie gambe e il mio corpo volare e ancora una volta ho avuto la conferma del mio amore assoluto per la musica.



Devo essere sincera inizialmente non avevo interiorizzato il brano, ma ascolto dopo ascolto ho capito che era una traccia molto potente, grazie anche al sound Blues Rock che mi ha dato un nuovo spunto da cui partire con la voce, ma soprattutto con l’anima. In Torniamo a casa hanno lavorato anche musicisti di grande spessore artistico e talento, voluti da Ricky Quagliato, come il chitarrista Giorgio Secco e il bassista Andrea Torresani, che con i loro strumenti hanno trasportato la mia mente oltre oceano. Ringrazio il mio produttore Marco Rossi per aver investito in tutto questo col cuore prima di ogni cosa, per credere nel mio bisogno di cantare e comunicare la pace, la vita, la fede. La musica è immensa non fa distinzioni di

pelle, peso, colori arriva dritta al cuore di chi l’ascolta ed inevitabilmente diventa

un’altalena sopra la città, una Casa immensa in cui non vedo l’ora di accogliere le

persone. In questa Casa lascio le luci accese per tenere in caldo l’atmosfera con un nastro rosso da tagliare Insieme.

Grazie di cuore a tutti

Loredana Errore



CREDITI VIDEO “TORNIAMO A CASA”

Titolo: Torniamo a casa (Paviani/Quagliato)

Interprete: Loredana Errore

Riprese e montaggio: Nicolò Novali per Studio Invert

Post-produzione: Nicolò Novali

Art director: Stefano Paviani

Camera Operator: Andrea Bianco

Trucco/parrucco: Laura Costantinidis

Abbigliamento: Chiara Accessori

Scarpe: Elena Shoes

Location: La Finestra sul Fiume – Borghetto di Valeggio sul Mincio (Vr)