Leo Meconi, dopo X Factor c'è il singolo Angels & Outlaws

Invitato a suonare sul palco di San Siro a soli 12 anni da Bruce Springsteen e ribattezzato, in seguito alla sua performance sorprendente Guitar Man, il giovane artista torna con un nuovo singolo in radio e in digitale (Azzurra Music). E' reduce dall’esperienza di X-Factor 2020 dalle audizioni fino alla fase finale dei Last Call: ha emozionato e stupito tutti i giudici e il pubblico a casa con le sue doti da interprete

“Angels & Outlaws”, con una scrittura essenziale e un sound moderno, descrive la situazione che stiamo vivendo. Il brano, scritto e composto dallo stesso Leo Meconi e prodotto insieme a Filadelfo Castro e Renato Droghetti, è schietto e diretto e mostra ilpunto di vista di Leo, un giovane ragazzo portavoce della sua generazione, un po’ più incerta sul proprio futuro, ma allo stesso tempo speranzosa. "Un giorno ho visto in TV le immagini di un uomo inseguito in spiaggia dalla polizia durante il lockdown. All’improvviso una passeggiata al mare era diventata un gesto fuorilegge, da prima pagina. Angels & Outlaws si riferisce alla situazione che stiamo vivendo, parla delle contraddizioni della società attuale, parla di povertà e di depressione, di menefreghismo e di ipocrisia. Ma parla anche di speranza e di persone che piangono lacrime di notte ma si rimboccano le maniche di giorno, persone che vanno avanti nonostante tutto. In fondo credo che siamo tutti un po’ angeli e un po’ fuorilegge".