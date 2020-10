Nicola di Bari in rianimazione dopo intervento alle coronarie

Secondo quanto riportato dall’ ANSA , le condizioni di salute di Nicola Di Bari sarebbero peggiorate nelle ultime ore, al momento si trova ricoverato in rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Franco Mariello , manager del cantante, ha aggiornato i media in merito alle condizioni del cantautore. Nicola Di Bari, nato il 2 9 settembre 1940 a Zapponeta, frazione del comune di Manfredonia, è ricoverato in seguito a un’operazione alle coronarie a cui si è sottoposto nei giorni scorsi presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

Nicola Di Bari: i successi

La carriera di Nicola Di Bari, nome all’anagrafe Michele Scommegna, ha accompagnato il pubblico italiano per oltre mezzo secolo. Nel corso degli anni il cantautore ha regalato canzoni e album che hanno fatto la storia delle sette note affermandosi anche come portabandiera della musica del Bel paese nel mondo riscuotendo successo in numerose nazioni.

Nel 1971 Nicola Di Bari trionfa sul palco del Festival di Sanremo con il brano Il cuore è uno zingaro in duetto con Nada, l’anno successivo il cantautore bissa il successo salendo un’altra volta sul gradino più alto del podio con I giorni dell'arcobaleno.

Tra i singoli più famosi di Nicola di Bari troviamo Eternamente, La vita e l'amore, La prima cosa bella, Chitarra suona più piano ed Era di primavera.