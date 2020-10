Silver presenta il suo Power of Love: il video

Power of Love è il mio nuovo singolo e lo trovate negli stores digitali e in radio; l'uscita era, in realtà, prevista per la primavera scorsa ma, a causa dell'emergenza Covid, è stata posticipata all’autunno. Abbiamo quindi optato per un lancio diverso: abbiamo voluto coinvolgere pubblico e fans come parte attiva nella realizzazione del videoclip che, infatti, raccoglie proprio i loro video, realizzati con dei semplici cellulari, al fine di immortalare i momenti più significativi ed emozionanti vissuti subito dopo il lockdown: il primo abbraccio, il ritrovare qualcosa o qualcuno che era mancato, insomma, una ripartenza all'insegna degli affetti, dell'amore, delle cose che contano davvero... Un invito a premere “Play” e ripartire tutti insieme, accolto da numerosi fan, ma anche amici e colleghi, con grande entusiasmo.



I numerosi video raccolti e selezionati diventano, così, parte di un percorso ideale che ha luogo per le strade del suggestivo centro di Bologna, rappresentando degli elementi di richiamo sorprendenti, che sprigionano una forte energia positiva: è il potere dell’amore, the power of love appunto. La regia è di Riccardo Sarti, mentre la direzione artistica e creativa, nonché la post produzione, sono opera di Carlo Montanari (per Abacusweb), Gianluca "Kalu" Battilani si è occupato della color.

"Power of love" è un brano realizzato con Giancarlo Prandelli (Gne Records) e segna un ritorno a tematiche sociali, ambito che mi è particolarmente caro. Il testo esalta il potere dell’amore, al di sopra di ogni altra forma di potere che domina e corrompe la società; l’amore come unica possibilità di opporsi a individualismo, materialismo, violenza, guerra e ogni altro male odierno. La mia vuol essere una esortazione per tutti, nessuno escluso, ad agire concretamente per rendere migliore questo nostro mondo, trovando la giusta motivazione anche nello sguardo della sofferenza di tanti meno fortunati: “e nell’immagine di un bimbo che piange/ vive ogni perché/c’è bisogno di te”, lo stesso "perché" che muore, invece, davanti al pianto di un uomo adulto...

Dal punto di vista musicale, “Power of love” è caratterizzato da un mood leggermente retrò, sonorità con accenni blues che da sempre fanno parte del mio background musicale. Con una ritmica martellante, volta a sottolineare un testo pieno di energia, e un sapore vintage, caratterizzato dagli inserti di armonica, il brano è un'alternanza di strofe serrate, slogan incalzanti e aperture melodiche.

La realizzazione del video non è stata semplice, anche dato il momento storico che stiamo vivendo, pertanto voglio esprimere la mia gratitudine verso quanti mi hanno supportato e hanno reso possibile la concretizzazione del progetto: Film Commission Bologna - Cineteca di Bologna, Silvia Rosa (MUA), colleghi, amici, fans che hanno aderito all’iniziativa in particolare: Iole Trombetta (per gli outfit presenti in alcuni dei video); il maestro Gino Rodella, Mava, Mr Dailom, Netri e i Laredo, Sarah di Pinto, Kiara Alonzi, Arya, Carlo Avelli, Davide Benedetto, Aurora Crifò, Valeria Orlando. Un grazie speciale e immenso a tutto il mio Fanclub