Elton John, "Your Song" compie 50 anni: testo e storia

Sono trascorsi esattamente 50 anni dalla pubblicazione di “ Your Song ”, capolavoro di Elton John . Era il 26 ottobre del 1970 quando il brano venne scelto come singolo per il mercato statunitense. Presente nel secondo album dell’artista, è una classica ballad sinfonica con un imponente arrangiamento orchestrale, opera di Paul Buckmaster. La canzone è stata composta da Elton John in soli dieci minuti, mentre il testo di Bernie Taupin venne scritto giusto un anno prima, il 27 ottobre 1969. All’epoca il paroliere aveva solo 17 anni e scrisse il testo di getto durante la colazione. Spesso lo stesso Elton John ha dichiarato di considerare “Your Song” come la sua migliore canzone d'amore . Il testo di Bernie Taupin racconta i sentimenti di un ragazzo nei confronti di una donna, secondo Elton John il segreto era che il paroliere fosse un tipo molto sentimentale e che in realtà scriveva molto raramente: “I suoi testi sono tutte cose personali e di questo me ne posso rendere conto perché lo conosco di dentro e di fuori. Per esempio quando si presentò con il testo di Your Song conoscevo la ragazza e giacché sembravano innamorati ne curai la musica in modo particolare”.

“Your Song” è stata pubblicata il 26 ottobre del 1970 come B side del 45 giri di “Take Me To The Pilot”. Il successo arrivò grazie all’intuizione delle radio statunitensi che preferirono dare maggior spazio a “Your Song”. Sarà il primo singolo a conquistare la top 10 negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ottenendo anche l’entusiasmante recensione di John Lennon che, folgorato dal primo ascolto, dichiarò che Elton John fosse la prima novità interessante dopo i Beatles. " Your Song " è la canzone che l’artista britannico ha più spesso eseguito dal vivo nella sua carriera ed è stata oggetto di numerose cover. Tra quelle più accattivanti ci sono le reinterpretazioni di Al Jarreau e Lady Gaga. Anche Mia Martini si è cimentata in una versione italiana del brano chiamato “Picnic” e pubblicata nel 1973.

Il testo di “Your Song”

approfondimento

Elton John, le canzoni più famose della sua carriera

It's a little bit funny, this feelin' inside

I'm not one of those who can easily hide

I don't have much money, but boy, if I did

I'd buy a big house where we both could live

If I was a sculptor, but then again, no

Or a man who makes potions in a travelin' show

Oh, I know it's not much, but it's the best I can do

My gift is my song and this one's for you

And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple but now that it's done

I hope you don't mind

I hope you don't mind

That I put down in words

How wonderful life is while you're in the world

I sat on the roof and kicked off the moss

Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross

But the sun's been quite kind while I wrote this song

It's for people like you that keep it turned on

So excuse me forgettin', but these things I do

You see, I've forgotten if they're green or they're blue

Anyway, the thing is, what I really mean

Yours are the sweetest eyes I've ever seen

And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple but now that it's done

I hope you don't mind

I hope you don't mind

That I put down in words

How wonderful life is while you're in the world

I hope you don't mind

I hope you don't mind

That I put down in words

How wonderful life is while you're in the world