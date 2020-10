Morto Tony Lewis, il cantante del gruppo anni '80 "The Outfield"

L'artista è scomparso improvvisamente a Londra all'età di 62 anni. Dopo lo scioglimento della storica band, avvenuto nel 2014 con la morte del chitarrista John Spinks, era tornato alla musica ripartendo con una carriera da solista. L'ultimo album, Out of The Darkness, è datato 2018

Into the Light".

Tony Lewis, il cantante e bassista del gruppo rock britannico The Outfield, è morto improvvisamente martedì a Londra, vicino alla sua casa. Aveva 62 anni. La causa della morte non è stata comunicata.

Le origini e le prime band

Lewis è nato nell'East End londinese ed è cresciuto in un quartiere operaio. La musica è sempre stata il suo punto di riferimento. All'età di 9 anni ascolta per la prima volta i Beatles e ne rimane conquistato. Alle scuole superiori fonda la sua prima band con Alan Jackman; alcuni anni dopo i due si uniscono al chitarrista John Spinks nel gruppo rock progressive Sirius B, che si scioglie all’inizio degli anni '80 con l’esplosione della scena punk-rock.

The Outfield

Insieme ad Alan e a John, Tony forma in seguito The Baseball Boys, una band power pop dal sound americano che cambia presto nome in The Outfield. La band pubblica il suo primo album, “Play Deep”, nel 1985, scalando le classifiche. ll singolo "Your Love" arriva alla sesta posizione della classifica Billboard Hot 100. Seguono il secondo album “Bangin” nel 1987 e “Voices of Babylon” nel 1989, con lunghe tournée negli Stati Uniti.

Gli ultimi anni

Nel 2014 John Spinks muore di cancro all'età di 60 anni. Per Lewis la perdita dell’amico è devastante, tanto da lasciare la musica per due anni. Sua moglie Carol lo incoraggia a ricominciare, così il cantante torna alle sue radici da solista: nel 2018 esce l’album “Out of the Darkness”, lanciato dal singolo "