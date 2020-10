Spritz& Polaroid" il nuovo singolo dei Sunset Radio feat. Moder

Spritz & Polaroid è il terzo singolo estratto da Seasons, nostro nuovo EP in uscita il 21 Novembre 2020 per Be Next Music / Sony Music Italia. “Seasons” è il nostro quarto sudato lavoro in studio dopo aver fatto uscire il primissimo EP “Dreams Memories and Late Nights” nel 2016, l' LP “Vices” nel 2017 seguito da "All the Colors Behind You" nel 2018. Per noi come band rappresenta un vero e proprio distacco dal passato sia per sonorità che per metodo: abituati a scrivere e cantare i nostri brani in inglese, questa volta abbiamo voluto metterci alla prova con un pezzo interamente in italiano. Il brano, prodotto da Fabrizio Panebarco di Pan Music Records, con il quale ormai collaboriamo da diversi anni, è stato scritto a “quattro” mani con Lanfranco Vicari, meglio noto come “Moder”, amico di vecchia data ed eroe della scena rap nazionale. Ed è stato proprio questo il punto di svolta, perché per la prima volta abbiamo messo alla voce qualcuno che non fosse un componente della band e soprattutto che avesse un background totalmente lontano dal nostro, così da poter introdurre al meglio le proprie influenze e così è stato: l'esperimento ha funzionato molto bene e fin da subito si è creata un’ottima alchimia che ha portato tutti a dare il massimo e a spingerci oltre ciò che eravamo abituati a fare in precedenza.

Schiacciando il tasto play infatti l'ascoltatore sentirà una canzone che parte veloce, spinta da chitarre e batteria che si incrociano su un riff rapido e potente, alternando strofe rap a quelle del punk rock creando un suono esplosivo e una chimica quasi nostalgica che riporta alla mente gli anni 90 che a noi over 30 un po’ mancano.

Per sottolineare ancora di più il messaggio che volevamo dare è stato però necessario trasportarlo anche in immagini, ci siamo così affidati a Lorenzo Napoletano per la realizzazione del video che accompagna la canzone che, curandone i dettagli, racconta l’amore di due ragazzi che deve far fronte alle difficoltà che la vita di ogni giorno pone loro davanti. Un’ idea semplice ma al contempo complessa che stupisce per la sua contemporaneità, dato il duro momento storico che noi tutti (giovani in primo luogo) stiamo vivendo. Momenti di gioia si alternano a tristezza, attimi di amore mutano in odio, gioia e dolore si fondono in un mix che incarna perfettamente ciò che la canzone vuole trasmettere. Una scommessa per noi Sunset Radio quella di buttarci in un mondo nuovo che potrebbe portarci a rivolgere i nostri testi e le nostre canzoni anche al pubblico italiano, magari meno abituato ad un genere come il nostro, che prende ispirazione dal punk rock californiano degli anni 90. Spritz & Polaroid è un pezzo leggero, veloce, che scorre bene e si lascia ascoltare, una canzone alla quale dobbiamo tanto e che ci ha dato tanto fin dal primo accordo