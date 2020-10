Roberto Vecchioni, ritorna l'album "Montecristo" in vinile e in cd

Dopo 40 anni torna “Montecristo”, album iconico della carriera di Roberto Vecchioni. Il disco sarà disponibile in vinile in edizione limitata e per la prima volta in CD e digitale

Per il 40esimo anniversario, il 23 ottobre verrà ripubblicato “Montecristo”, storico album di Roberto Vecchioni (FOTO). In occasione della speciale occasione, sarà disponibile in vinile in edizione limitata numerata con artwork originale con busta esterna a tripla anta, busta interna e inserto con illustrazioni di Andrea Pazienza. L’album viene pubblicato per la prima volta anche in CD e in digitale (streaming e digital download). “Montecristo è per me come un figlio perduto, partito e mai tornato - ha dichiarato Roberto Vecchioni - l'ho amato da lontano in quella sua specie di esilio e lo ritrovo con una gioia smisurata. È tutto di nuovo lì: il disco, il mio Andrea Pazienza, lo smarrimento di allora, il “ciondolo” del ricordo, la voglia di nascondermi, la donna perduta in una città ormai senza donne. Non sapevo allora che avrei trovato l'altra, quella per sempre”.

Alla realizzazione dell'album hanno partecipato Eugenio Finardi (nei brani "Montecristo" "Reginella (e cinquecento catenelle d'oro)" e "Madre"), Antonello Venditti (presente nel brano "Montecristo") e Lucio Dalla al sax nel brano "La Strega". A causa di una diatriba discografica, l'album era stato ritirato dal commercio con la distruzione dei master analogici originali, cosa che ha reso impossibile, finora, la ristampa in CD. In occasione dei 40 anni dall'uscita, torna il diario avvelenato e disperato dell'ultimo anno di un amore. Tra i vari spunti favolistici e cinematografici si dipana la lunga ballata ermetica "ciondolo", ricordo sonoro di altri tempi, quelli dell'attesa e della speranza. La parafrasi felliniana al contrario ("La città senza donne") stempera l'amarezza in autoironia come ultimo tentativo di dimenticare. Questa la tracklist dell'LP: Lato A La Città Senza Donne Ciondolo Montecristo Reginella (E Cinquecento Catenelle D'oro) Lato B L'anno Che È Venuto (Via Dalla Pazza Folla) Canzone Da Lontano La Strega Madre La Città Senza Donne (Finale)