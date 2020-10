Infradisco, la missione è contaminare il funk e la disco

Un progetto nato tra amici che è diventato un fenomeno, un viaggio in generi che in Italia hanno tanti imitatori ma pochi musicisti che sanno farne uscire l'anima. Questa band è tra gli eletti

Vederli sul palco, che sia uno spazio naturale o a bordo della motonave Stradivari, seguendo le anse del Po, è una bella iniezione di energia. La padronanza dello spazio e degli strumenti li rende unici. Infradisco è una esperienza dalle mille sfumature, come mettere l'occhio in un caleidoscopio e lasciarsi trasportare dai colori.



Infradisco è un progetto musicale ideato da Mark Bee (dj) e da Alberto Benati aka Albenati (musicista e produttore) con il costante supporto di Andrea “Satomi” (musicista) e di Lisa Zhang (cantante e performer), una voce che accarezza l'anima cui abbina un ritmo unico, una Donna Summer 2.0. E’ un progetto/collettivo aperto che si avvale della collaborazione di musicisti esterni (tra gli altri Claudio “Schiffer” Zanoni: alla tromba e Corrado Terzi al sax) sia per quanto riguarda le produzioni in studio sia per la parte live. Le sonorità del progetto sono radicate nel mondo funk e disco ma emergono influenze di generi come il soul, boogie, house, brazil e afro. Il progetto è disponibile in versione Live Full Band oppure come Dj/Live Set.



RELEASE EFFETTUATE

AFROTRIBE EP

Uscita il 4 Settembre 2020 su etichetta SPA IN DISCO contiene il brano Afro Tribe (con vari remix) e Be Bold. La release è entrata in tutte le classifiche dei principali siti di download a pagamento (Traxsource, Beatport e Juno Download) arrivando al 7 posto della classifica Funky/House di Juno Download.

LUNGOMARE EP

Uscita il 5 ottobre 2020 su etichetta ELASTICA RECORD contiene il brano Still Need e il brano Hai Visto Alessandra. La release per ora è entrata in classifica downbeat/balearic di Juno Download.