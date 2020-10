Joara e il suo inno generazionale All Right: il video

In molti mi chiedono perché canto in inglese ed io rispondo sempre allo stesso modo. E’ vero che sono nata a Roma, ma, quando avevo pochi mesi, la mia famiglia si è trasferita a New York e quindi ho vissuto per circa 12 anni, quindi ho frequentato solo scuole americane, prima a NY poi a Miami. Dopo una piccola parentesi durata 3 anni dove sono stata protagonista di alcuni spot pubblicitari per varie aziende, a 10 anni ho iniziato a studiare il pianoforte. Mi sono, però, avvicinata al mondo del canto solo nel 2013 ascoltando la mitica Ariane Grande. Sono diventata una sua grande ammiratrice e conosco perfettamente tutte le sue canzoni. Per me è naturale cantare in inglese anche se non escludo in futuro di poterlo fare anche in italiano.

Dopo la grande soddisfazione che ho provato con il mio brano d’esordio “The One Boy” (brano scritto dall’inglese Douglas Meakin) che è entrato in diverse classifiche e che mi ha permesso di partecipare, superando un’accurata selezione, al grande evento di RTL a Riccione davanti a un pubblico di 3000 persone, adesso ho deciso di farvi conoscere “All right” (il titolo del mio secondo singolo): questa è proprio la “mia” canzone perché ho vissuto in prima persona la storia d’amore e di speranza, proprio come ho raccontato nel testo del brano. Sono particolarmente legata a questo pezzo anche per la parte strumentale che è stata curata da un mio amico, un giovane musicista che vuole mantenere l’anonimato e sul disco si è firmato con il nome Malea.

Il videoclip l’abbiamo interamente girato nel centro di Roma, tra Via Condotti, la Scalinata di Piazza di Spagna e il Pincio sopra Piazza del Popolo, ed io sono l’unica protagonista immersa in una città deserta e fascinosa.

Sono molto emozionata nel presentare in anteprima per Sky Tg 24 il mio video, buona visione..