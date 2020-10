Carla Bruni, esce il suo nuovo album

La modella, ex first lady di Francia, attrice e cantante. torna con un nuovo disco (da oggi, 9 ottobre). Quattordici canzoni che trattano di amore e malinconia e un duetto con la sorella attrice Valeria Bruni Tedeschi

Un nuovo disco tra amore e malinconia

A tre anni di distanza dal precedente lavoro, Carla Bruni pubblica, a partire da oggi 9 ottobre, il suo nuovo album dal titolo semplicemente “CARLA BRUNI”. Quattordici nuove canzoni prodotte da Albin de la Simone che la stessa Carla ha descritto in questo modo: ”La scintilla di partenza è arrivata in autunno, era davvero un bisogno frenetico di scrivere. A quel punto ho iniziato a comporre, ripassando tutti i miei taccuini e gli appunti che avevo preso in tutti questi anni. Ascoltare una musica completamente diversa mi ha ispirato”.

L’album, disponibile negli store digitali e in CD in tutti i negozi tradizionali, è stato prodotto da Albin de la Simone e registrato negli Studi Ferber di Parigi. Si tratta del primo con brani originali in 7 anni ed è stato anticipato dal singolo “Quelque chose” (di cui è disponibile sia un video ufficiale (qui il link per vederlo) e dalla IG track “Un grand amour” e contiene per la prima volta un duetto inedito in italiano con la sorella Valeria Bruni-Tedeschi sulle note del brano “Voglio l’amore”.