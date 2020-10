Roby Facchinetti, canzoni e libro: tra Katy e la sua musica

Ogni capitolo di Katy per Sempre ha il titolo di una sua canzone, come se i capitoli della vita di Katy fossero scanditi dalla musica che ogni giorno porta con se. E promette un finale a sorpresa. Poi c'è l'album con degli inediti

Il nuovo lavoro discografico di Roby Facchinetti, Inseguendo la mia musica, - distribuito da Believe Digital – contiene 2 CD live del tour 2019 e un CD intitolato “Rinascerò, rinascerai” che include l’omonimo successo, oltre a quattro inediti. Inseguendo la mia musica sarà disponibile anche in tiratura limitata con una speciale confezione di quattro vinili. Il progetto discografico, che prevedeva inizialmente solo il “live”, si è arricchito di quattro brani inediti nati durante il lungo e difficile periodo del Covid-19. Il tempo sospeso del lockdown ha ispirato Roby che ha composto queste musiche in risposta al dolore di quanto accadeva intorno a lui, spinto dal desiderio di speranza e di rinascita. La prima canzone realizzata è stata “Rinascerò, rinascerai” a cui l’amico Stefano D’Orazio in poche ore aveva aggiunto le parole di un’autentica poesia. Il brano, che ad oggi ha registrato oltre 15 milioni di visualizzazioni ed è stato tradotto spontaneamente in oltre 13 lingue, ha raccolto e continua a raccogliere proventi destinati all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, la città più colpita dal virus. Un successo ascoltato in tutto il mondo che è diventato un inno alla vita.

Dalla collaborazione Facchinetti-D’Orazio sono nate altre 3 canzoni inedite: il primo singolo uscito lo scorso 10 settembre, Fammi volare è un interminabile volo fantastico, sottolineato dal video di Gaetano Morbioli. Il secondo è Invisibili, un brano dedicato a quegli anziani che hanno avuto la fortuna di invecchiare insieme protetti dal loro profondo amore, ma che vivono in solitudine. In ultimo, su una musica particolarmente toccante, Stefano ha scritto un testo dedicato a Valerio Negrini: Senza un’ultima parola che dice D’Orazio “è il brano che più mi coinvolge tra questi inediti che con “Rinascerò, rinascerai” formano un CD ricco di forti emozioni”.

Completa il Cd il brano Cosa lascio di me firmato da Maria Francesca Polli, già autrice di Mina, che racconta di come alla fine di ogni giorno una piccola impronta che parla di noi rimanga nel cuore di chi ci vive accanto o di chi abbiamo incontrato anche solo un attimo nella nostra vita. Come dice la stessa autrice “Ognuno di noi può essere speciale per qualcun altro. Basta lasciare qualcosa di noi, fosse solo un'emozione. Fosse solo una canzone”.

La produzione e realizzazione è a cura di Roby Facchinetti. I Cd live sono stati registrati durante il tour “Inseguendo la mia musica” del 2019.

Per gli arrangiamenti Facchinetti si è avvalso della professionalità di Danilo Ballo, per il mix di Marco Barusso e di Marco D’Agostino per il mastering.

La Band:

Arrangiamenti, direzione musicale, tastiere e cori: Danilo Ballo

Batteria: Guido Carli

Basso: Claudio Sannoner

Chitarre: Michele Quaini e Marco Barusso

Voce solista e cori: Valeria Caponnetto Delleani



Completa il progetto discografico, il primo romanzo di Roby Facchinetti, Katy per sempre, uscito il 22 settembre edito da Sperling&Kupfer, una storia emozionante sul potere della musica, che accompagna tutta la vita della protagonista del libro.