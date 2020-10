Bella Storia, il video del nuovo singolo di Fedez

Un viaggio nel sound degli anni '80, la voglia di vivere l'amore, sopra ogni cosa. Questo è il tema di "Bella storia", il nuovo singolo di Fedez, che vede come protagonista la sua compagna di vita, Chiara Ferragni. Insieme a bordo di una moto per scoprire la notte, per dimostrare quanto il loro amore sia più forte di ogni cosa.

Una storia autobiografica

Un testo, quello di Fedez, che arriva in un momento particolare per la coppia. Pochi giorni fa infatti i "Ferragnez" hanno annunciato l'arrivo del loro secondo figlio. La famiglia si allarga, e questa "Bella storia" è anche lo specchio del loro vivere la vita senza freni. Compagni e complici. Amici, e amanti.

Un omaggio agli anni '80

Anni '80 nel sound, e nelle immagini. Il video, diretto da Simone Peluso, omaggia gli anni dei costumi di paillettes, dei capelli cotonati e dei colori fluo. Un po' "Hairspray", il noto musical del anni '80, un po' Madonna. E una Chiara Ferragni che abbandona la sua chioma bionda per trasformarsi, solo per una notte, in una rocker mora, e dai capelli ricci. Uno stile diverso, una "Bella storia" ancora tutta da raccontare