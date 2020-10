Confirmation per i 100 anni di Charlie Parker

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Charlie Parker, un dei più influenti jazzisti di sempre: l’inventore del bebop, il sassofonista impareggiabile che ha imposto uno stile e un modo di suonare a generazioni di musicisti. Al festival Aperto Confirmation, in scena mercoledì 7 ottobre, alle 20.30, al Teatro Ariosto, lo celebra collocandolo fra altre leggende come Armstrong, Gillespie, Davis.

Il quintetto è composto da Francesco Cafiso al sax, un artista che ha varcato i confini italiani, ha raggiunto il successo nei maggiori festival ed è ormai una stella internazionale. E poi dal giovane Alessandro Presti, trombettista e polistrumentista in piena ascesa, dal pianista Andrea Pozza, pilastro del pianismo jazz europeo, spesso chiamato da jazzisti americani in tour, da Aldo Zunino, sicuramente uno dei bassisti italiani più richiesti in Europa, e da anni collaboratore di Scott Hamilton, e da Luca Caruso alla batteria.

L'appuntamento è mercoledì 7 ottobre al Teatro Ariosto di reggio Emilia alle ore 20.30. Confirmation è un progetto di Francesco Cafiso sax contralto, Alessandro Presti tromba, Andrea Pozza pianoforte, Luca Caruso batteria e Aldo Zunino contrabbasso