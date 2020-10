Festival Aperto di reggio Emilia, arriva il Don Juan di John Inger

Al Festival Aperto l’appuntamento con Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto è doppio: in anteprima Don Juan , la nuova produzione a serata intera firmata da Johan Inger (Teatro Valli 6 ottobre ore 18.00) e Stanze\Rooms , spettacolo itinerante in cui Diego Tortelli , coreografo residente, disegna “su misura” per alcune splendide sale del Teatro Valli (13 novembre, ore 19.00, 20.30 e 22.00 e 14 novembre ore 17.30, 19.00 e 20.30).

approfondimento

Il site specific di Diego Tortelli sarà un omaggio a un luogo speciale di Reggio Emilia, un segnale di vitalità artistica in uno dei periodi più difficili vissuti dai cittadini e una riaffermazione dell’importanza centrale della collaborazione tra due delle maggiori istituzioni culturali italiane, I Teatri e Aterballetto. Tortelli parte dalle suggestioni della luce e dei colori di quattro sale del Ridotto e immagina un percorso coreografico e musicale, che riunirà il pubblico intorno all’opera Domus Aurea dell’artista visivo Massimo Uberti, scenografia per l’omonima prima creazione di Tortelli per Aterballetto, disegno luminoso di una casa ideale dentro il contesto di una Città Ideale. Per l’occasione, Aterballetto presenterà in prima assoluta Another story, il nuovo duetto di Tortelli. Lo spunto poetico dal quale parte la sua ricerca è un gesto tanto semplice quanto ricco di sfumature complesse, emotive e sociali. L’abbraccio. Non a caso uno dei gesti perduti, durante lo scorrere insolito di questi mesi. La serata si completa con alcuni estratti da Domus Aurea, dal dittico Bach Project del 2018, e il riallestimento per due danzatori di Aterballetto di Inter-view for8: Emanuele e Clément, presentato a Fotografia Europea 2019.