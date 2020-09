Isteresi raccontano La Mia Anima Altrove: il video

La Mia Anima Altrove è l’ultimo singolo estratto del nostro secondo album Casa Nostra.Registrato e prodotto a Palermo da Riccardo Piparo (TI.PI.CAL. –Universal) presso il suo studio “Cantieri 51”, racconta l'immensa voglia di lottare per le proprie idee, rimanendo saldi anche difronte al peggio.Il brano nasce dopo la strage del Bataclan del Novembre 2015: come tutti siamo rimasti molto colpiti dal tragico avvenimento e abbiamo deciso di dare voce ai nostri sentimenti. In La Mia Anima Altrove raccontiamo con un video cortometraggio la forza di un nome che corre di bocca in bocca e supera la violenza portata dal terrorismo. È la storia di due figlie che per amore della libertà sacrificano quella del padre, salvando vite umane.Sì, perché amore e pace non hanno religione. Le cicatrici lasciate nell’animo della collettività da simili gesti non possono e non devono fomentare ulteriore odio. Il nome è tutto ciò che ci resta di chi ha perso la vita in questi contesti, un nome che diventa ricordo e forza per andare avanti. Eventi del genere ci cambiano, ma siamo noi a scegliere se in meglio o in peggio e la Mia Anima Altrove parla proprio di questo: rinascita, resistenza, ribellione verso l’odio di qualunque origine.Abbiamo scelto questo brano per concludere il percorso narrativo relativo a “Casa Nostra”, un album di denuncia sociale a 360 gradi, un disco che racconta le infinite facce della nostra terra, la Sicilia, che poi sono il riflesso delle infinite facce del mondo. Proprio per questo la copertina dell’album rappresenta un globo stilizzato che, all’apertura del booklet, si sfalda in minuscoli pezzi.Dentro “Casa Nostra”c’è la nostra storia, i nostri sogni, le nostre fatiche che si uniscono grazie all’armonia della musica. “Casa Nostra” è il sunto del nostro percorso musicale, durato ben 13 anni e frutto di collaborazioni preziose (Carmelo Siracusa – Sugarfree; Mario Incudine - Universal) che ci hanno fatto scoprire l'importanza delle emozioni che ci portiamo dentro, e ancor di più l'importanza di renderle universali con musica e parole.Piparo il nostro produttore, è magistralmente riuscito a condensare tutte le nostre idee e il nostro bagaglio musicale vestendo “Casa Nostra” e soprattutto “La Mia Anima Altrove”, di colori forti, alle volte a tinte scure, ma necessarie per ciò che si vuole raccontare.Non è stato facile mettere d'accordo il gusto di noi cinque ragazzi che amiamo spaziare dal rock al pop, alla musica leggera, classica e jazz, trovando una chiave di lettura comune. Dopo il primo album, “Notte nel Cuore”,abbiamo puntato a far emergere il lato più riflessivo della scrittura, quello quasi arrabbiato, dando luce appunto a “Casa Nostra” album in cui l'apice di rabbia ed energia trova la sua forma proprio ne “La Mia Anima Altrove”.Con questo brano, nel quale abbiamo messo anima e cuore, speriamo vivamente che il nostro messaggio riesca ad arrivare dritto alle menti degli ascoltatori e che questa nostra canzone possa far riflettere, ma soprattutto non dimenticare.