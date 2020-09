Andrea Bocelli annuncia il nuovo album Believe: esce il 13 novembre

Un brano inedito di Ennio Morricone, un duetto con Alison Krauss, vincitrice di 27 Grammy Award, su Amazing Grace e una selezione toccante di canzoni legate dal filo rosso della fede: il prossimo 13 novembre Andrea Bocelli torna sulla scena discografica con Believe, in uscita in tutto il mondo su etichetta Sugar, e in pre-order da oggi 30 settembre.