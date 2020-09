Il Karaoke di Boomdabash con Alessandra Amoroso è triplo disco platino

Non si arresta la stagione trionfale di questo pezzo che è stato incoronato agli Awards di RTL com il vero tormentone dell'estate. Ora un altro strepitoso riconoscimento

Karaoke è stato il brano più trasmesso dalle radio nazionali dell'estate 2020, rimanendo per ben otto settimane consecutive (due mesi) alla numero 1 della classifica airplay radio. Il brano ha conquistato ogni classifica di vendita e di gradimento di pubblico con milioni di stream su Spotify e il cui videoclip ufficiale https://www.youtube.com/watch?v=fHFx6FbUMRQ ha superato oltre 75 milioni di views sulla rete, il video più visto su Vevo da quando è uscito.

L’esplosiva band salentina in grado di sfornare hit con estrema facilità ci ha ormai abituato negli ultimi anni a tormentoni dal sapore inconfondibile, brani che entrano in maniera indelebile nella testa e che rimangono appiccicati addosso. E’ loro infatti la vittoria del Power Hit estate che hanno vinto con Karaoke per il terzo anno consecutivo, dopo il successo di “Non ti dico no” con Loredana Berte’ del 2018 e di “Mambo salentino” sempre con Alessandra Amoroso dello scorso anno.