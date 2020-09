Anitta fa uscire Me Gusta con le star Cardi B e Myke Towers

Il singolo ha il sound caldo e sensuale per il quale è conosciuta in tutto il mondo come una delle più brillanti superstar brasiliane. Insieme al bellissimo video che in pochi giorni ha superato 15 milioni di visualizzazioni, il brano è il primo assaggio dell’album di prossima uscita, prodotto da Ryan Tedder

Il 23 settembre Anitta canterà per la prima volta ME GUSTA al Tonight Show Starring Jimmy Fallon con Cardi B e Myke Towers. La superstar brasiliana parteciperà anche allaFiesta Latina 2020 di iHeart Radio.

Su “Me Gusta” i tre artisti cantano versi che ribollono su un riff di chitarra sensuale, passando con grande fluidità dall’inglese allo spagnolo. La voce di Anitta fluttua come una nuvola sulle piccanti rime di Cardi e la voce di Myke Towers è la perfetta controparte che unisce queste due esplosioni di femminilità. Sarebbe una canzone perfetta da ballare in un torbido club o ad una festa su una spiaggia affollata, ma ora non si può e ci accontentiamo di ballarla nelle nostre camere da letto.



Come per tutti, il 2020 è stato un anno difficile per Anitta, ma questo non l’ha certo fermata. Ogni giorno ha comunicato con i suoi fan attraverso i social dalla sua casa a Rio De Janeiro. Ha partecipato a molte dirette stream con Miley Cyrus, J Balvin, Katy Perry, David Guetta, P.Diddy e molti altri, sia con chiacchiarate o performance. Aveva già in programma di partecipare al Coachella e al Rock In Rio, prima che il mondo rallentasse di colpo.

Ma non solo, in Italia è stata la protagonista dell’estate partecipando al singolo “Paloma” con Fred De Palma che ha raggiunto la certificazione di PLATINO per le vendite ed è ai vertiti delle classifiche di vendita e radiofoniche del nostro Paese.

“Me Gusta” è un’altra gemma nel già ricco repertorio di Anitta. Fa seguito al brano uscito a luglio, “Tocame”, con Arcangel e De La Ghetto, che ha superato il 40 milioni di stream. Quest’anno Anitta ha firmato un contratto con la Warner Records, iniziando una collaborazione che le sta permettendo di far conoscere la propria musica in maniera ancora più globale. Con i suoi 6 Mtv EMA awards, le sue 5 nomination ai Grammy Latini, gli oltre 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube e 6.5 miliardi di stream, Anitta è già una superstar e con ME GUSTA splenderà ancora di più.