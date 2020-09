Pinguini Tattici Nucleari, slitta il tour: date concerti riprogrammate

Un traguardo sognato, conquistato e meritato: la band rivelazione del festival di Sanremo, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo La Storia Infinita, aspetta i suoi numerosi fan nei palazzetti a febbraio 2021 con una nuova programmazione delle date comunicate in precedenza. La band sarà a Conegliano (6 febbraio, Zoppas Arena) ,Torino (10 febbraio, Pala Alpitour), Firenze (12 febbraio, Mandelaforum), Montichiari (13 febbraio, PalaGeorge), Milano (19 febbraio – SOLD OUT – e 20 febbraio, Mediolanum Forum), Roma (24 febbraio, Palazzo Dello Sport), Bologna (26 febbraio, Unipol Arena) e Padova (27 febbraio, Kioene Arena). I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date; chi non potesse più partecipare potrà vendere il proprio biglietto attraverso la piattaforma fansale di ticketone.